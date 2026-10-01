Khai mạc triển lãm “Hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ khai mạc triển lãm chuyên đề “Hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, ghi dấu hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (từ 5/6/1911).

Với 115 tư liệu, hình ảnh và câu trích, triển lãm được bố trí thành 3 chặng, tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành triển lãm chuyên đề “Hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Chặng thứ nhất với chủ đề “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng (1890 - 1911)” giới thiệu về quê hương, gia đình, tuổi thơ và những năm tháng tuổi trẻ của Nguyễn Tất Thành, giúp người xem hiểu thêm những yếu tố hun đúc lòng yêu nước và quyết tâm tìm con đường giải phóng dân tộc.

Chặng thứ hai “Người đi tìm hình của nước (1911 - 1941)” tái hiện hành trình 30 năm Người bôn ba qua nhiều quốc gia, châu lục; lao động, học tập, tìm hiểu thực tiễn, từng bước tiếp cận chủ nghĩa Mác - Lênin và xác định con đường cách mạng cho dân tộc Việt Nam.

Chặng thứ ba “Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo Nhân dân Việt Nam giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam (1941 - 1969)” khắc họa những dấu mốc lịch sử gắn với vai trò lãnh đạo của Người trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Các đại biểu và đông đảo người dân nghe thuyết minh tại triển lãm.

Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh được trưng bày, triển lãm góp phần giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trân trọng giá trị của độc lập, tự do và hòa bình.

Việc tổ chức triển lãm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng góp phần phát huy giá trị của địa chỉ văn hóa, lịch sử trên địa bàn phường Nghĩa Lộ, đồng thời tạo thêm không gian để Nhân dân và du khách tham quan, tìm hiểu trong thời gian diễn ra Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.