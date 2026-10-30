Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm DIGIFEST Đồng Nai 2026. Ảnh: Hải Quân

Tham dự chương trình có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn; Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) Nguyễn Thị Bích Lan; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên; Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang; Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Hoàng Khai.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang phát biểu khai mạc triển lãm DIGIFEST Đồng Nai 2026. Ảnh: Hải Quân

Triển lãm có quy mô 200 gian hàng với sự tham gia của khoảng 100 doanh nghiệp. Triển lãm giới thiệu các giải pháp công nghệ lõi, công nghệ ứng dụng, sản phẩm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và khu vực tương tác trải nghiệm công nghệ thực tế.

Màn trống hội khai mạc triển lãm DIGIFEST Đồng Nai 2026. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang chia sẻ: Triển lãm DIGIFEST Đồng Nai 2026 là không gian hội tụ, giới thiệu và trải nghiệm những thành tựu, sản phẩm, công nghệ và giải pháp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ, đơn vị nghiên cứu và các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, triển lãm tạo cơ hội để những kết quả nghiên cứu, sản phẩm công nghệ và mô hình ứng dụng được giới thiệu trực tiếp đến các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân.

Đại biểu tham quan các gian hàng sản phẩm công nghệ số tại triển lãm. Ảnh: Hải Quân

Các bạn trẻ tham quan, trải nghiệm các gian hàng sản phẩm công nghệ tại triển lãm. Ảnh: Hải Quân

“Điểm đáng chú ý của triển lãm không chỉ là sự đa dạng về sản phẩm, công nghệ được trưng bày, mà còn là khả năng kết nối giữa công nghệ với nhu cầu thực tế. Từ các giải pháp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, robot, công nghệ số đến những sản phẩm đổi mới sáng tạo và sản phẩm tiêu biểu của địa phương, mỗi không gian trưng bày đều có thể mở ra cơ hội trao đổi, hợp tác và tìm kiếm hướng ứng dụng mới” - ông Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh.