Khai mạc triển lãm chuyên đề thực vật trong đời sống văn hóa Cơ Tu

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Triển lãm giới thiệu mối quan hệ gắn bó giữa thế giới thực vật với đời sống của đồng bào Cơ Tu qua nhiều thế hệ, từ đời sống sinh hoạt, văn hóa - nghệ thuật đến đời sống tâm linh và tập tục bảo vệ thiên nhiên.

Nội dung triển lãm được thể hiện qua 4 nhóm chủ đề, gồm: thực vật trong đời sống, giới thiệu các loại cây lương thực, cây thuốc dân gian, cây được sử dụng trong nghề dệt, nhuộm và thủ công mỹ nghệ.

Nghệ nhân Cơlâu Blao (xã Hùng Sơn) biểu diễn nhạc cụ được làm bằng nguyên liệu thực vật tại địa phương. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Ở lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, triển lãm giới thiệu các loại thực vật được sử dụng làm vật liệu dựng gươl, chế tác nhạc cụ truyền thống và các sản phẩm nghệ thuật.

Thực vật trong đời sống tâm linh được thể hiện qua nghi lễ khấn xin trước khi khai thác, các hình tượng điêu khắc trên gươl và nhà mồ.

Triển lãm cũng giới thiệu quan niệm “Mẹ rừng”, luật tục khai thác bền vững và lễ hội Tạ ơn rừng, qua đó phản ánh những tập tục của người Cơ Tu trong việc bảo vệ thiên nhiên.

Các chuyên gia, đại biểu tham dự khai mạc triển lãm và hội thảo chuyên đề. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Ông Trần Văn Đức, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, các tư liệu, mẫu vật tại triển lãm là kết quả quá trình nghiên cứu nhiều năm của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, từ điều tra, khảo sát thực địa, thu thập tri thức bản địa do cộng đồng Cơ Tu chia sẻ đến xây dựng bộ mẫu vật, cơ sở dữ liệu về các loài cây có ích và hoàn thiện nội dung trưng bày.

Trong khuôn khổ chương trình, các nhà nghiên cứu, nghệ nhân và đại diện cộng đồng tham gia tọa đàm chuyên đề về mối quan hệ giữa người Cơ Tu với rừng thông qua các nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật điêu khắc, nghề dệt, nghề gốm…

Triển lãm giới thiệu các loại thực vật được sử dụng làm vật liệu sản phẩm nghệ thuật điêu khắc. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Tọa đàm đồng thời trao đổi về nguy cơ mai một các nghề truyền thống và tri thức bản địa trong đời sống hiện đại, qua đó đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng Cơ Tu trên dãy Trường Sơn.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan tự do từ nay đến hết tháng 9/2027, tại cơ sở 2 Bảo tàng Đà Nẵng.

Những chiếc mặt nạ được nghệ nhân Cơ Tu điêu khắc, trưng bày phục vụ khách tham quan. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Không gian trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm ra từ thảm thực vật có ở vùng người Cơ Tu. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Chiếu alớ được đồng bào Cơ Tu dệt từ loại cây alớ ở vùng Trường Sơn Đông. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Sản phẩm đan lát gắn với đời sống của cộng đồng Cơ Tu được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Một số loại gia vị, thuốc chữa bệnh được đồng bào Cơ Tu sử dụng trong đời sống hằng ngày. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Thân, lá và hạt mây nước, rất gần gũi với đời sống của cộng đồng Cơ Tu phía tây Đà Nẵng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Áo vỏ cây được đồng bào Cơ Tu sử dụng thu hút sự quan tâm của du khách tham quan. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trống da bò có thân được làm bằng vật liệu gỗ và mây rừng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Du khách tham quan, nghe thuyết minh về sự gắn kết giữa hệ sinh thái thực vật với đời sống đồng bào Cơ Tu. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC