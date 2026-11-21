Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), sáng 21-11, Công an tỉnh Khánh Hòa khai mạc triển lãm ảnh “Văn hóa Công an nhân dân đi đầu tạo dựng văn hóa phát triển” tại Bảo tàng Công an tỉnh (số 17 Võ Văn Ký, phường Tây Nha Trang, đối diện Ga Nha Trang). Đại tá Nguyễn Quân - Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự.

Đại tá Nguyên Quân phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá Nguyễn Quân và các đại biểu tham quan tại triển lãm ảnh.

Tầng 1 của bảo tàng trưng bày hình ảnh, tư liệu và hiện vật tái hiện chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an Khánh Hòa qua các thời kỳ. Những kỷ vật ghi dấu tinh thần chiến đấu kiên cường và những đóng góp thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó là 40 bức ảnh về các mặt công tác của Công an tỉnh: Đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng và phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Tầng 2 dành cho các tác phẩm nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa Công an nhân dân - Vì Nhân dân phục vụ”. Ở đây, người xem thấy một góc nhìn khác về người chiến sĩ công an: Đời sống tâm hồn, tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng và luôn hướng đến giá trị chân - thiện - mỹ.

Học sinh Trường THCS Nam Nha Trang tham quan bảo tàng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quân nhấn mạnh, văn hóa Công an nhân dân không chỉ thể hiện qua truyền thống vẻ vang và những chiến công, mà còn hiện diện trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong và thái độ ứng xử của mỗi cán bộ, chiến sĩ với Nhân dân. Mỗi bức ảnh, hiện vật, mỗi tác phẩm nghệ thuật được giới thiệu tại đây đều có câu chuyện riêng, góp phần giúp người xem hiểu hơn về lịch sử, truyền thống, những hy sinh và cống hiến của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Khánh Hòa nói riêng. Triển lãm là dịp để cán bộ, chiến sĩ nhìn lại chặng đường đã qua, thêm trân trọng các thế hệ đi trước, từ đó tự soi, tự sửa, rèn luyện bản lĩnh và nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân.

Triển lãm mở cửa từ 7 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày 21 đến 24-11, miễn phí vé vào cửa.