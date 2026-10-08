Khai mạc triển lãm ảnh 'Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico'

Triển lãm “Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico”, trưng bày các bức ảnh của nhiếp ảnh gia Agustín Víctor Casasola (Mexico, 1874 - 1938) trích từ Bộ sưu tập Nhiếp ảnh Casasola. Giám tuyển nhiếp ảnh được thực hiện bởi María del Mar Cuervo và Adrián Casasola.

Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Thanh Thanh

Triển lãm giới thiệu hình ảnh những người phụ nữ được biết đến với tên gọi “soldaderas” - những nữ chiến sĩ đồng hành cùng các đạo quân cách mạng, đảm nhiệm nhiều vai trò từ tiếp tế, y tế, thông tin liên lạc đến hoạt động báo chí, xã hội và trực tiếp cầm súng chiến đấu.

Những nữ chiến sĩ “soldaderas” là một trong hình ảnh dễ nhận biết nhất của Cách mạng Mexico. Họ bảo vệ cộng đồng của mình, lan tỏa các tư tưởng cách mạng và góp phần làm thay đổi nhận thức về vị thế của chính họ trong xã hội.

Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết cho biết, để lưu giữ, tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện về phụ nữ, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam luôn mong muốn kết nối những giá trị và đóng góp của phụ nữ Việt Nam với phụ nữ trên thế giới.

Triển lãm “Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico” là cơ hội để công chúng Việt Nam khám phá câu chuyện về những người phụ nữ Mexico kiên cường, giàu nghị lực qua những bức ảnh tư liệu quý giá, đồng thời lan tỏa thông điệp về sức mạnh, lòng dũng cảm và những đóng góp của phụ nữ trong lịch sử.

Các đại biểu tham quan triển lãm "“Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico”. Ảnh: Thanh Thanh

Thông qua triển lãm sẽ trở thành cầu nối văn hóa, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Mexico.

Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín cho biết, triển lãm giúp người dân Việt Nam hiểu rõ hơn về cuộc đại cách mạng xã hội đầu tiên của thế kỷ 20 - Cách mạng Mexico (1910-1920), thông qua việc tôn vinh tầm vóc và sự cống hiến to lớn của những người phụ nữ Mexico đã trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh vũ trang đó.

Các tác phẩm trưng bày được chụp bởi nhiếp ảnh gia đại tài của Cách mạng Mexico và trích từ kho lưu trữ hình ảnh xuất sắc nhất về giai đoạn lịch sử trọng đại này - Kho lưu trữ Casasola.

Ngoài ra, triển lãm mở ra cơ hội đối thoại giữa Mexico và Việt Nam về những nỗ lực cùng thành tựu to lớn của hai nước trong việc xây dựng các xã hội công bằng hơn.

Chị em hội viên phụ nữ Thủ đô tham quan triển lãm. Ảnh PV

Triển lãm “Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico” phục vụ công chúng từ ngày 8/10 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội.