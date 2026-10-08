Khai mạc triển lãm ảnh 'Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico'

Triển lãm “Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico” đánh dấu lần hợp tác thứ hai giữa Bảo tàng Phụ nữ Mexico và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Vương Diệm)

Triển lãm là kết quả của sự hợp tác giữa Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Mexico và nhà báo, nhà văn, nhà hoạt động văn hóa Kyra Núñez de León, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam.

Triển lãm “Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico” trưng bày các bức ảnh của nhiếp ảnh gia Agustín Víctor Casasola (Mexico, 1874-1938) trích từ Bộ sưu tập nhiếp ảnh Casasola. Giám tuyển nhiếp ảnh được thực hiện bởi María del Mar Cuervo và Adrián Casasola.

Triển lãm về những người phụ nữ được biết đến với tên gọi “soldaderas”, những nữ chiến sĩ: những người đã đồng hành cùng các đạo quân cách mạng; tham gia vào các công tác tiếp tế, y tế và thông tin liên lạc; hoạt động với tư cách là nhà báo và nhà hoạt động xã hội; trực tiếp cầm súng chiến đấu. Những nữ chiến sĩ “soldaderas” là một trong những hình ảnh dễ nhận biết nhất của cách mạng Mexico: họ bảo vệ cộng đồng của mình, lan tỏa các tư tưởng cách mạng và góp phần làm thay đổi nhận thức về vị thế của chính họ trong xã hội.

“Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico” là cơ hội để công chúng Việt Nam khám phá câu chuyện về những người phụ nữ Mexico kiên cường, giàu nghị lực qua những bức ảnh tư liệu quý giá; đồng thời lan tỏa thông điệp về sức mạnh, lòng dũng cảm và những đóng góp của phụ nữ trong lịch sử. Triển lãm được tổ chức với mong muốn trở thành cầu nối văn hóa, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Mexico.

Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm. (Ảnh: Vương Diệm)

Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín nhấn mạnh,triển lãm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp người dân Việt Nam hiểu rõ hơn về cuộc đại cách mạng xã hội đầu tiên của thế kỷ 20 - Cách mạng Mexico (1910-1920) thông qua việc tôn vinh tầm vóc và sự cống hiến to lớn của những người phụ nữ Mexico đã trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh vũ trang đó.

Các tác phẩm trưng bày được chụp bởi nhiếp ảnh gia đại tài của cách mạng Mexico và trích từ kho lưu trữ hình ảnh xuất sắc nhất về giai đoạn lịch sử trọng đại này: Kho lưu trữ Casasola. Ngoài ra, triển lãm mở ra cơ hội đối thoại giữa Mexico và Việt Nam về những nỗ lực cùng thành tựu to lớn của hai nước trong việc xây dựng các xã hội công bằng và bao trùm hơn.

Nhà báo, nhà văn, nhà hoạt động văn hóa Kyra Núñez de León giới thiệu về ý nghĩa các bức ảnh trong triển lãm. (Ảnh: Vương Diệm)

Nhà báo, nhà văn, nhà hoạt động văn hóa Kyra Núñez de León, một trong những người thúc đẩy chính cho triển lãm này, chia sẻ: “Những bức ảnh này cho phép chúng ta khám phá những gương mặt, những câu chuyện và những khoảnh khắc đưa chúng ta đến gần hơn với những người phụ nữ đã sống qua thời kỳ cách mạng Mexico. Việc đưa bộ sưu tập này đến Việt Nam là một cách để chia sẻ một phần ký ức của chúng tôi, đồng thời mở ra cuộc đối thoại giữa phụ nữ của hai quốc gia có bề dày lịch sử và văn hóa vô cùng phong phú”.

Tháng 8/2025, tại Bảo tàng Phụ nữ Mexico, triển lãm về Nữ tướng Nguyễn Thị Định và Đội quân tóc dài do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện đã được giới thiệu tới công chúng Mexico. Và tại Hà Nội, câu chuyện về những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico lại được kể với công chúng Việt Nam. Đó như một hành trình tiếp nối, nơi những câu chuyện của phụ nữ trở thành nhịp cầu văn hóa nối hai đất nước.

Từ Đội quân tóc dài của Việt Nam đến những “soldaderas” của Mexico, mỗi đất nước có một lịch sử riêng, nhưng đều gặp nhau ở một điểm: lịch sử không chỉ được làm nên bởi những sự kiện lớn lao, mà còn bởi những con người bình dị, trong đó có biết bao người phụ nữ đã lựa chọn bước lên phía trước khi đất nước cần đến họ.

Du khách chăm chú tìm hiểu thông tin tại triển lãm. (Ảnh: Vương Diệm)

Triển lãm thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế. (Ảnh: Vương Diệm)

Một số bức ảnh được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Vương Diệm)

Triển lãm “Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico” mở cửa đón khách tham quan từ nay đến ngày 22/10 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.