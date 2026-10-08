Triển lãm là kết quả của sự hợp tác giữa Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Mexico, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam, trong khuôn khổ kỷ niệm 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Mexico (1975 - 2026).

Đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm trưng bày các bức ảnh của nhiếp ảnh gia Agustín Víctor Casasola (Mexico, 1874 - 1938) trích từ Bộ sưu tập Nhiếp ảnh Casasola. Công tác giám tuyển nhiếp ảnh do María del Mar Cuervo và Adrián Casasola thực hiện.

Nội dung triển lãm tập trung giới thiệu những người phụ nữ được biết đến với tên gọi “soldaderas” - những nữ chiến sĩ đã đồng hành cùng các đạo quân cách mạng; tham gia vào các công tác tiếp tế, y tế và thông tin liên lạc; hoạt động với tư cách là nhà báo và nhà hoạt động xã hội; trực tiếp cầm súng chiến đấu. Qua các tác phẩm, công chúng có thêm góc nhìn về vai trò của phụ nữ trong Cách mạng Mexico và những biến đổi về vị thế của phụ nữ trong xã hội Mexico.

Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết, việc khai mạc triển lãm ảnh “Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico” tại Việt Nam là dịp để công chúng tìm hiểu về những “soldaderas”, những nữ chiến sĩ đã ghi dấu trong lịch sử Cách mạng Mexico bằng lòng quả cảm, ý chí kiên cường và nghị lực phi thường. Triển lãm không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử của Mexico mà còn mở ra câu chuyện rộng hơn về phụ nữ, chiến tranh và hòa bình, cũng như sự lựa chọn và sức mạnh của người phụ nữ khi đứng trước những thử thách lớn lao của lịch sử.

Tháng 8/2025, tại Bảo tàng Phụ nữ Mexico, triển lãm về Nữ tướng Nguyễn Thị Định và Đội quân tóc dài do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện đã được giới thiệu tới công chúng Mexico. Việc triển lãm về những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico được tổ chức tại Hà Nội hôm nay là sự tiếp nối hành trình kể những câu chuyện về phụ nữ, qua đó tạo thêm một nhịp cầu văn hóa giữa Việt Nam và Mexico.

Khách tham quan triển lãm.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết, sự hiện diện của triển lãm “Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico” hôm nay có ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là một hoạt động giao lưu văn hóa, mà còn là sự tiếp nối kể chuyện bằng hình ảnh, ký ức và những câu chuyện về phụ nữ giữa Việt Nam và Mexico. Từ những câu chuyện được kể hôm nay, công chúng có thêm cơ hội để hiểu nhau hơn, trân trọng hơn những giá trị chung của nhân loại và nhận ra rằng, khoảng cách địa lý không thể ngăn cản những con người ở hai đất nước tìm thấy sự đồng cảm trong những câu chuyện về lòng dũng cảm, tình yêu quê hương và khát vọng hòa bình…

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín, nhấn mạnh triển lãm lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp người dân Việt Nam hiểu rõ hơn về cuộc đại cách mạng xã hội đầu tiên của thế kỷ XX - Cách mạng Mexico (1910 - 1920), thông qua việc tôn vinh tầm vóc và sự cống hiến to lớn của những người phụ nữ Mexico đã trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh vũ trang. Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm được chụp bởi nhiếp ảnh gia đại tài của Cách mạng Mexico và trích từ Kho lưu trữ Casasola, một nguồn tư liệu quan trọng về giai đoạn lịch sử này. Triển lãm cũng mở ra cơ hội đối thoại giữa Mexico và Việt Nam về những nỗ lực cùng thành tựu to lớn của hai nước trong việc xây dựng các xã hội công bằng và bao trùm hơn…

Triển lãm “Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico” phục vụ công chúng từ ngày 8 - 22/10/2026 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội.