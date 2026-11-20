Lãnh đạo xã Gia Vân tham quan, chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật tại triển lãm.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng lãnh đạo địa phương, cán bộ thôn và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Triển lãm thu hút 50 tác phẩm ảnh nghệ thuật của các nghệ sĩ nhiếp ảnh với nội dung chủ yếu thể hiện vẻ đẹp của Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long - khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam với hệ sinh thái đa dạng, sở hữu các loài động, thực vật quý hiếm, nhất là loài voọc mông trắng cần được bảo tồn. Cùng với đó, vẻ đẹp sông nước kết hợp với núi đá vôi hùng vĩ, những hoạt động thể hiện phong tục và đời sống lao động của người dân địa phương cũng là nguồn sáng tác bất tận cho các nhiếp ảnh.

Bến thuyền Vân Long là nơi nhiều du khách bắt đầu hành trình khám phá vùng đất ngập nước. Từ đây, những con thuyền đưa khách qua mặt đầm, giữa các dãy núi đá vôi với những trải nghiệm đầy thú vị. Vì vậy, tổ chức triển lãm ngay tại bến thuyền là dịp để cán bộ, nhân dân, du khách thưởng lãm những bức ảnh và cảm nhận vẻ đẹp cảnh quan một cách đa chiều, nhiều cảm xúc, để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần quảng bá nét đặc sắc về văn hoá - con người - thiên nhiên một cách rộng rãi.

Đông đảo du khách và người dân địa phương tham quan triển lãm.

Thông qua chương trình triển lãm, địa phương mong muốn các thôn, các đơn vị làm du lịch và người dân tiếp tục chăm lo vệ sinh môi trường, giữ gìn nếp ứng xử văn minh và cùng hướng dẫn du khách giữ gìn cảnh quan, xây dựng du lịch sinh thái bền vững, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.