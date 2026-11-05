Khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật 'Sắc màu Đông - Tây Bắc' tại Cà Mau

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng thành công Đại hội X Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11).

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Bửu Lâm, Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Cà Mau, phát biểu khai mạc triển lãm.

Triển lãm giới thiệu 26 tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật tiêu biểu, gồm ảnh màu và ảnh đen trắng, của 14 tác giả. Đây là những thành quả được chắt lọc từ hàng nghìn khoảnh khắc sáng tác trong chuyến thực tế kéo dài 15 ngày qua các tỉnh Đông Bắc và Tây Bắc của đoàn nghệ sĩ nhiếp ảnh tỉnh Cà Mau, cùng sự đồng hành của các đồng nghiệp đến từ TP Cần Thơ.

Triển lãm là dịp để các nghệ sĩ nhiếp ảnh và người yêu thích bộ môn nhiếp ảnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác.

Thông qua ngôn ngữ ánh sáng và góc nhìn nghệ thuật tinh tế, các tác phẩm đưa người xem đến với vẻ đẹp đa dạng của vùng Đông Bắc và Tây Bắc. Từ nét cổ kính, rêu phong của Hà Nội, vẻ hùng vĩ của những thửa ruộng bậc thang Mù Cang Chải, chiến trường lịch sử Điện Biên Phủ, đồi chè Mộc Châu đến thác Bản Giốc, Phong Nậm và Suối Yếm, mỗi tác phẩm đều mang đến những góc nhìn riêng về cảnh sắc thiên nhiên, văn hoá và con người vùng cao.

Đặc biệt, hình ảnh những ngôi nhà sàn ẩn hiện trong sương sớm, cùng nụ cười rạng rỡ, chân chất của đồng bào các dân tộc thiểu số đã tạo nên những điểm nhấn giàu cảm xúc, góp phần khắc hoạ vẻ đẹp bình dị mà cuốn hút của vùng đất Đông - Tây Bắc.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trương Hoàng Thêm, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau, chia sẻ những cảm xúc và kỷ niệm trong hành trình sáng tác tại các tỉnh Đông Bắc và Tây Bắc.

Không chỉ tạo không gian thưởng lãm nghệ thuật đặc sắc, triển lãm còn là dịp để các nghệ sĩ nhiếp ảnh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sáng tác, đồng thời góp phần kết nối tình cảm, tình đoàn kết giữa văn nghệ sĩ và người dân miền xuôi với đồng bào vùng núi, biên cương của Tổ quốc.

Triển lãm giới thiệu 26 tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật của 14 tác giả, với nhiều góc nhìn độc đáo về thiên nhiên và con người vùng Đông - Tây Bắc.

Một số tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật được giới thiệu tại triển lãm “Sắc màu Đông - Tây Bắc” tại Cà Mau.