Khai mạc Triển lãm ảnh 'Hà Nội trong tôi' lần thứ 21 - năm 2026: Lan tỏa tình yêu Hà Nội

Các đại biểu tham dự triển lãm. Ảnh: Khánh Huy

Đến dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Vũ Hà; Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm; Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm Nguyễn Trúc Anh; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Xuân Tài cùng đại diện các sở, ngành, địa phương của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cùng các đại biểu cắt băng khánh thành triển lãm. Ảnh: Khánh Huy

Tạo thương hiệu văn hóa cho Thủ đô

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức triển lãm “Hà Nội trong tôi” Nguyễn Thành Lợi cho biết, năm 2026 có ý nghĩa vô cùng đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) cũng là dịp để mỗi người dân nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, sự phát triển bứt phá của Thủ đô Hà Nội, từ đó thêm tự hào, trách nhiệm và quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới và triển khai hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đặc biệt, đây cũng là dịp nhìn lại những kết quả sau hơn một năm Hà Nội chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp - một bước chuyển lớn trong tổ chức bộ máy của Thủ đô.

Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức triển lãm “Hà Nội trong tôi” Nguyễn Thành Lợi phát biểu. Ảnh: Khánh Huy.

Theo nhà báo Nguyễn Thành Lợi, triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” khởi đầu là trưng bày quy mô nhỏ thì đến nay, trải qua 21 lần tổ chức, triển lãm trở thành điểm hẹn thường niên tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám mỗi dịp Hà Nội niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10.

“Sau nhiều năm tổ chức, các nghệ sĩ nhiếp ảnh, đồng nghiệp báo chí và công chúng đến với triển lãm ngày càng đông hơn, điều đó thể hiện chất lượng tác phẩm đã gây chú ý, tạo nên thương hiệu cho “Hà Nội trong tôi”, nhà báo Nguyễn Thành Lợi cho biết,

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Phạm Xuân Tài và lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội xem triển lãm. Ảnh: Khánh Huy

Tại triển lãm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Nguyễn Văn Phúc cho biết, bằng tình yêu sâu sắc dành cho Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, mảnh đất địa linh nhân kiệt, những năm qua, các nghệ sĩ nhiếp ảnh cao tuổi đã góp phần khắc họa sinh động vẻ đẹp của đất và người Hà Nội. Qua mỗi tác phẩm, những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ qua thời gian, cùng nhịp sống sôi động và những đổi thay mạnh mẽ của Thủ đô từng ngày, từng giờ được ghi lại bằng góc nhìn chân thực và giàu cảm xúc.

Năm nay, các hội viên câu lạc bộ tiếp tục gửi đến triển lãm những tác phẩm được thực hiện bằng tất cả tâm huyết, tình yêu và sự gắn bó với Hà Nội, qua đó ngợi ca vẻ đẹp của con người, cuộc sống và cảnh quan Thủ đô trong hành trình đổi mới, phát triển, cùng đất nước vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Hà Nội đổi mới, phát triển qua từng khung hình

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 21 - năm 2026 với chủ đề “Chính quyền địa phương hai cấp: Tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gần dân” giới thiệu tới công chúng gần 80 bức ảnh sinh động, tươi mới, nhiều màu sắc, ghi lại những cột mốc đáng nhớ và thành tựu rực rỡ, toàn diện trên các lĩnh vực của Hà Nội trong hơn một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đó là sự thống nhất cao giữa tư duy chiến lược của Trung ương và hành động cụ thể của thành phố. Qua đó, công chúng có thể cảm nhận rõ nét hơn một Hà Nội luôn tiên phong đi đầu, dẫn dắt, truyền cảm hứng cho cả nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Khánh quốc tế hào hứng xem triển lãm. Ảnh: Khánh Huy

Triển lãm chia thành 3 phần, là những lát cắt, góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh về một Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ. Ở phần “Kiến tạo chính quyền gần dân”, những hình ảnh về sự sâu sát cơ sở của lãnh đạo Trung ương và thành phố tạo điểm nhấn rõ nét. Đó là hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội ngày 1-7-2025 của tác giả Viết Thành; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo thành phố kiểm tra các dự án trọng điểm của Hà Nội của tác giả Quang Thái; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tham quan sa bàn trưng bày Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội của tác giả Viết Thành.

Phần thứ 2 - “Chuyển động từ cơ sở” đưa người xem đến gần hơn với những câu chuyện cụ thể trong đời sống. Đó là hình ảnh hướng dẫn người cao tuổi sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tác giả Nguyễn Bích Hường; đoàn thanh niên cùng cán bộ cơ sở thực hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của tác giả Duy Khánh; học sinh xã Hoài Đức khám sức khỏe trước thềm năm học mới 2026-2027 của tác giả Văn Tuyến. Những khoảnh khắc ấy không cầu kỳ, nhưng cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của chính quyền trong đời sống nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Đông đảo du khách quốc tế xem triển lãm. Ảnh: Khánh Huy

Ở phần “Hà Nội vươn tầm trong kỷ nguyên mới”, những công trình lớn đang từng ngày làm thay đổi diện mạo Thủ đô được ghi lại từ nhiều góc nhìn. Đó là đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ, hồ điều hòa Thụy Phương 2, hồ điều hòa Phú Đô… Những công trình giao thông, hạ tầng được khắc họa không chỉ như những dấu ấn của quá trình phát triển đô thị mà còn là biểu tượng cho một Hà Nội đang mở rộng không gian phát triển.

Có mặt tại triển lãm, chị Trần Thu Hà (phường Long Biên, Hà Nội) bày tỏ ấn tượng trước những góc nhìn mới mẻ, giàu sức hấp dẫn về một Thủ đô đang chuyển mình mạnh mẽ. Theo chị Hà, mỗi tác phẩm không chỉ ghi lại những khoảnh khắc của Hà Nội hôm nay, mà còn giúp người xem cảm nhận rõ hơn nhịp sống năng động, những thành tựu đổi mới và khát vọng vươn lên của Thủ đô trong kỷ nguyên mới. “Qua những bức ảnh, người dân có thể cảm nhận rõ sự đổi mới, phát triển và sức sống của Thủ đô trong kỷ nguyên mới”, chị Trần Thu Hà chia sẻ.

Những bức ảnh phản ánh sự đổi mới của thành phố khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh: Khánh Huy.

Có thể thấy, sau 21 năm tổ chức, triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” đã tạo dựng dấu ấn riêng, trở thành một thương hiệu văn hóa của Thủ đô. Qua mỗi kỳ triển lãm, những hình ảnh chân thực, giàu cảm xúc về đất và người Hà Nội tiếp tục góp phần lan tỏa trong cộng đồng và du khách niềm tự hào về một Hà Nội Anh hùng - Thành phố Vì hòa bình - Thành phố Sáng tạo; đồng thời khắc họa một Thủ đô đang không ngừng đổi mới, phát triển và từng bước khẳng định vị thế trong dòng chảy đương đại.

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 21 - năm 2026 sẽ kéo dài từ 7-10 đến 12-10-2026 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám và từ 12-10 đến 21-10-2026 tại Bảo tàng Hà Nội.