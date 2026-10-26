Khai mạc triển lãm ảnh 'Các di sản thế giới của Việt Nam'

Khách tham quan thưởng lãm các tác phẩm nhiếp ảnh.

Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì tổ chức, kế thừa kết quả của lần trưng bày trước, đồng thời cập nhật hình ảnh về các di sản Việt Nam được UNESCO ghi danh.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh giá trị di sản dân tộc và khẳng định vai trò của nhiếp ảnh trong công tác bảo tồn, phát huy, quảng bá di sản Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc.

Triển lãm “Các di sản thế giới của Việt Nam” gồm 100 tác phẩm giới thiệu 30 di sản, thông qua các nhóm nội dung: Di sản văn hóa thế giới; Di sản thiên nhiên thế giới; Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp và Di sản tư liệu thế giới, cùng nhóm di sản truyền khẩu và phi vật thể được UNESCO vinh danh.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm mang đến cho công chúng những góc nhìn sinh động về vẻ đẹp đất nước, con người và chiều sâu văn hóa Việt Nam. Từ Quần thể di tích Cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An, Khu di tích Chăm Mỹ Sơn đến Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Quần thể danh thắng Tràng An, Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội, Thành nhà Hồ và Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc...

Các tác phẩm tôn vinh vẻ đẹp di sản thiên nhiên, danh lam thắng cảnh khắp mọi miền đất nước.

Triển lãm cũng giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể như: Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, dân ca Quan họ Bắc Ninh, Hát Xoan Phú Thọ, Đờn ca tài tử Nam Bộ, nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ, Thực hành Then và nghệ thuật Xòe Thái… phản ánh sự đa dạng trong đời sống tinh thần, tín ngưỡng và nghệ thuật của các cộng đồng.

Triển lãm còn trưng bày các tác phẩm ảnh về các di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp như: Ca trù, Nghệ thuật làm gốm của người Chăm, Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ; các di sản tư liệu như Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn, hệ thống bia Tiến sĩ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám và bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân… góp phần khắc họa chiều sâu lịch sử và những thành tựu văn hóa của dân tộc.

Bên cạnh những hình ảnh đẹp còn có nhiều tư liệu quý hiếm được giới thiệu tới công chúng.

Thông qua hoạt động trưng bày, triển lãm gửi gắm thông điệp về trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản, nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường sự trân trọng đối với những tài sản quý báu mà Việt Nam đóng góp cho kho tàng di sản văn hóa và thiên nhiên của nhân loại.

Đồng thời, Ban tổ chức cũng hướng tới tôn vinh các nhà nhiếp ảnh, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ và những người trực tiếp tham gia bảo tồn, quảng bá di sản; đồng thời thúc đẩy sự kết nối giữa bảo tồn di sản với phát triển văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 3/11.