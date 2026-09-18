Khai mạc triển lãm ảnh “Bắc Ninh xưa và nay”

Sáng 18/9, tại Trung tâm Văn hóa – Triển lãm tỉnh Bắc Ninh, Hội Nhà báo tỉnh chủ trì, phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm ảnh “Bắc Ninh xưa và nay”.

Đại biểu dự Triển lãm ảnh “Bắc Ninh xưa và nay”.

Tới dự có đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm.

Ban tổ chức Triển lãm có đồng chí Trịnh Văn Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Triển lãm; các Phó Trưởng Ban tổ chức Triển lãm: Nguyễn Trung Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình; Trịnh Hữu Hùng, Phó Giám Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Cùng dự có các nhà báo, phóng viên, hội viên Hội Nhà báo tỉnh và học sinh một số trường học trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trịnh Văn Ánh nhấn mạnh: Nhiếp ảnh lưu giữ lại những sự kiện, những khoảnh khắc thời gian bằng ánh sáng. Các thế hệ hội viên nhà báo, trong đó nhiều người đồng thời là hội viên hội nghệ sĩ nhiếp ảnh, trong suốt mấy chục năm qua, với tư cách là chứng nhân lịch sử không chỉ ghi lại một thời đã sống mà còn gửi lại cho tương lai một phần ký ức của Bắc Ninh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan khu vực trưng bày Mộc bản triều Nguyễn.

Những tác phẩm ảnh giới thiệu tại triển lãm được tuyển chọn từ hàng nghìn bức ảnh, tư liệu quý hiếm về vùng đất, con người Bắc Ninh trong quá khứ cũng như hiện tại do các cơ quan, đơn vị, các nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh lưu giữ. Đặc biệt là có sự phối hợp, tham gia Triển lãm của Trung tâm lưu trữ lịch sử - Sở Nội vụ Bắc Ninh đã mang đến Triển lãm nguồn tư liệu quý về “Lịch sử Bắc Ninh qua di sản tư liệu thế giới”.

Với nguồn ảnh, tư liệu phong phú, Triển lãm mang đến một cái nhìn toàn cảnh về một Bắc Ninh từ trong nguồn cội, theo năm tháng và đang vươn lên mạnh mẽ. Từ những hình ảnh của Kinh Bắc xưa sẽ nhận ra những giá trị đã làm nên hồn cốt quê hương; những hình ảnh của Bắc Ninh hôm nay cho thấy rõ sức sống, khát vọng và những bước tiến mạnh mẽ của một vùng đất, một thành phố trẻ đang mở ra những không gian, dư địa phát triển mới.

Đại biểu tham quan khu vực trưng bày các tác phẩm ảnh tại Triển lãm.

Phát biểu tại đây, đồng chí Trần Huy Phương nhấn mạnh: Triển lãm ảnh “Bắc Ninh xưa và nay” là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố; góp phần lưu giữ, tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa và lan tỏa hình ảnh, những thành tựu phát triển của quê hương Bắc Ninh.

Qua những bức ảnh trưng bày, chúng ta có dịp nhìn lại Bắc Ninh qua các thời kỳ; thấy được vùng đất, con người, những dấu ấn lịch sử, văn hóa và đổi thay mạnh mẽ của quê hương.

Từ những hình ảnh về Bắc Ninh xưa, chúng ta thêm trân trọng những giá trị đã được các thế hệ gìn giữ, vun đắp; từ Bắc Ninh hôm nay, chúng ta thấy rõ hơn sức sống, diện mạo và những bước phát triển mới của quê hương.

Triển lãm được tổ chức vào thời điểm đặc biệt này có ý nghĩa thiết thực: Nhìn lại để trân trọng quá khứ, thấy rõ hiện tại và thêm tin tưởng, quyết tâm hướng tới tương lai.

Khách tham quan trải nghiệm quét mã QR xem ảnh trên nền tảng số.

Đồng chí ghi nhận và biểu dương Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan, đơn vị, các nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh cùng các tổ chức, cá nhân đã sưu tầm, sáng tác, gìn giữ và đóng góp những tác phẩm, tư liệu có giá trị tại Triển lãm.

Đồng thời mong muốn Hội Nhà báo, đội ngũ những người làm báo, các nghệ sĩ nhiếp ảnh và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật tiếp tục đồng hành cùng tỉnh; phản ánh chân thực, sinh động những đổi thay của quê hương; phát hiện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp; góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Bắc Ninh - Kinh Bắc, củng cố niềm tự hào, tạo đồng thuận và khơi dậy khát vọng xây dựng Bắc Ninh ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững.

Các em học sinh tham quan Triển lãm ảnh.

Không gian Triển lãm giới thiệu gần 300 bức ảnh được trình bày theo 4 chuyên đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với tỉnh Bắc Ninh và những sự kiện nổi bật; Bắc Ninh - Kinh Bắc ngàn năm văn hiến; Bắc Ninh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Bắc Ninh hôm nay - hội nhập và phát triển.

Trong đó chuyên đề thứ nhất giới thiệu hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ; các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh; những sự kiện nổi bật.

Chuyên đề thứ hai mở ra không gian văn hóa, cội nguồn của vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc. Với những dấu tích cho thấy con người đã định cư rất sớm trên vùng đất này, triển lãm dẫn người xem qua hệ thống di tích, di sản văn hóa, lễ hội, làng nghề, truyền thống hiếu học, khoa bảng. Hình ảnh chùa Bút Tháp, chùa Dâu, chùa Vĩnh Nghiêm, Bổ Đà, khu lăng mộ Kinh Dương Vương… góp phần khắc họa chiều sâu lịch sử, văn hóa của vùng đất. Đặc biệt hình ảnh các di sản được UNESCO vinh danh tạo nên một diện mạo Kinh Bắc vừa cổ kính, vừa giàu sức sống.

Tiết mục nghệ thuật tại khai mạc Triển lãm.

Chuyên đề thứ ba trưng bày hình ảnh những năm tháng quân và dân Bắc Ninh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua mỗi khuôn hình, truyền thống đoàn kết, kiên cường, tinh thần lao động cần cù của người dân Bắc Ninh được khắc họa rõ nét.

Chuyên đề thứ tư là hình ảnh những khu, cụm công nghiệp, dây chuyền sản xuất hiện đại; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông thôn mới; hình ảnh về đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, chuyển đổi số; đô thị, hạ tầng… tạo nên diện mạo một Bắc Ninh năng động, hiện đại. Bên cạnh phát triển kinh tế là hình ảnh về giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đặc biệt, tại khu vực trung tâm của không gian triển lãm, Ban Tổ chức trưng bày những hình ảnh đối xứng về giao thông, đô thị, truyền thống hiếu học… hôm nay và hơn một thế kỷ trước; mang đến cho người xem sự so sánh, nhìn nhận về sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh, nhất là trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Triển lãm mở cửa phục vụ Nhân dân đến hết ngày 21/9.