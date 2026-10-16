Khai mạc triển lãm ảnh 'Bác Hồ với phụ nữ Hải Phòng'

Ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng (thứ 3 từ trái qua); bà Trần Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố (thứ 2 từ trái qua) cùng các lãnh đạo tham quan triển lãm

Triển lãm nằm trong khuôn khổ Chương trình kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2026) và 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm Hải Phòng (20, 21/10/1946 - 20, 21/10/2026).

Ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng (thứ 6 từ phải qua), cùng đại diện lãnh đạo thành phố và Hội LHPN thành phố đã thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ Hải Phòng ôn lại dấu mốc Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm thành phố, đồng thời nhìn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Hội LHPN Việt Nam. Qua đó, chương trình góp phần bồi đắp niềm tự hào, lòng biết ơn đối với Bác Hồ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các thế hệ phụ nữ thành phố.

Những năm qua, phát huy truyền thống của thành phố Cảng anh hùng và tinh thần kiên cường của nữ tướng Lê Chân, phụ nữ Hải Phòng tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển địa phương. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Hội LHPN thành phố gắn với những việc làm cụ thể trong lao động, sản xuất, công tác và đời sống hằng ngày.

Thông qua triển lãm, Hội LHPN thành phố kỳ vọng góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thông qua các hoạt động của tổ chức Hội, phụ nữ thành phố được khuyến khích rèn luyện sức khỏe, nâng cao tri thức, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới và sáng tạo; hướng tới xây dựng hình ảnh người phụ nữ Hải Phòng thời đại mới tự tin, nhân ái, trách nhiệm và hội nhập.

Triển lãm là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ Hải Phòng ôn lại dấu mốc Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm thành phố

Với triển lãm ảnh "Bác Hồ với phụ nữ Hải Phòng - Phụ nữ Hải Phòng làm theo lời Bác", Hội LHPN thành phố kỳ vọng lan tỏa tinh thần học tập, làm theo Bác, góp phần củng cố tổ chức Hội, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường và xây dựng Hải Phòng ngày càng phát triển.