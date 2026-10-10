Ngày 10-10, đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm “70 Năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm “70 Năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng”. Ảnh: Phạm Mạnh

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện cao điểm cấp Trung ương kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy; cùng đại diện bộ, ngành trung ương, thành phố Hà Nội, cùng cán bộ Hội, đoàn viên thanh niên và đông đảo người dân Thủ đô.

Các đại biểu tham quan không gian tái hiện quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của Hội LHTN Việt Nam qua 70 năm. Ảnh: Phạm Mạnh

Diễn ra trong hai ngày 10 và 11-10, Triển lãm “70 Năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng” được thiết kế như một không gian truyền thống sinh động, tái hiện trọn vẹn quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của Hội LHTN Việt Nam qua 70 năm. Thông qua các hình ảnh, hiện vật, mô hình phong phú, không gian triển lãm tôn vinh những dấu mốc lịch sử tiêu biểu, các phong trào, chương trình, công trình thanh niên và đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, hội viên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh các tư liệu lịch sử, triển lãm còn là nơi tôn vinh tinh thần đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ. Không gian trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số, sản phẩm thủ công nghệ thuật cùng các nét văn hóa đặc trưng của thanh niên trên khắp mọi miền đất nước.

Đông đảo bạn trẻ và người dân tham quan Triển lãm “70 Năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng”. Ảnh: Phạm Mạnh

Đáng chú ý, người dân và du khách đến với triển lãm còn được trực tiếp tham gia các hoạt động tương tác, trải nghiệm văn hóa địa phương, chơi trò chơi dân gian và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc.

Triển lãm “70 Năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng” không chỉ mang tới những góc nhìn sâu sắc về lịch sử 70 năm vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam, mà còn lan tỏa mạnh mẽ niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam trong thời đại mới.

Các hoạt động trọng tâm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026): Lễ chào cờ Chặng 7 và tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với “Ngày thứ Bảy tình nguyện” chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; Gala “Thanh niên sống đẹp” tuyên dương 15 gương thanh niên tiêu biểu; Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Hội, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” cho 70 cán bộ Hội xuất sắc và Đại nhạc hội thanh niên tối 11-10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.