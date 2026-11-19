Các đại biểu dự khai mạc trại sáng tác - Ảnh: Nh.V

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà văn Nguyễn Thị Lê Na, Chủ tịch Hội VH-NT khẳng định: Quảng Trị là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ và giao thoa của nhiều dòng chảy văn hóa, lưu giữ những giá trị di sản phong phú, đặc sắc. Đặc biệt, mỗi tấc đất, dòng sông nơi đây đều in đậm dấu ấn lịch sử, thấm đẫm mồ hôi, xương máu của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng quê hương.

Quang cảnh buổi khai mạc - Ảnh: Nh.V

Những năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ Quảng Trị đã không ngừng nỗ lực, gắn bó với thực tiễn đời sống, sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật; đồng thời tích cực sưu tầm, nghiên cứu, phục dựng và bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể quý báu của địa phương. Tuy nhiên, trước những chuyển biến mạnh mẽ của đời sống xã hội và yêu cầu ngày càng cao của công chúng, hoạt động sáng tác, nghiên cứu VH-NT cần tiếp tục được đầu tư chiều sâu, hướng đến những tác phẩm có chất lượng và tầm vóc, phản ánh sinh động diện mạo quê hương trong giai đoạn phát triển mới.

Văn nghệ sĩ đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết - Ảnh: Nh. V

Hoạt động được tổ chức nhằm tạo môi trường thuận lợi để các văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế, làm giàu thêm chất liệu sáng tác. Ban Tổ chức cũng khuyến khích các tác giả quan tâm khai thác đề tài về đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa; chú trọng phản ánh đời sống, bản sắc văn hóa, những đổi thay trong lao động, sản xuất và xây dựng quê hương của người dân ở các địa bàn này.

Ban Tổ chức kỳ vọng, trại viết sẽ thu được nhiều bản thảo có chất lượng, những công trình nghiên cứu công phu, góp phần quảng bá, lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, lịch sử và con người Quảng Trị; đồng thời đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.