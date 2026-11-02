Khai mạc Trại sáng tác văn học, nghệ thuật LLVT Quân khu 1 năm 2026

Trại sáng tác diễn ra từ ngày 2 đến 13-11, với sự tham gia của gần 30 trại viên là cán bộ, nhân viên, công nhân viên quốc phòng có năng khiếu sáng tác thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu 1 và các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, cây viết thuộc Hội Văn học nghệ thuật 4 tỉnh, thành phố trên địa bàn. Thông qua trại sáng tác nhằm tập hợp, bồi dưỡng tư duy sáng tạo, nâng cao chất lượng sáng tác văn học, nghệ thuật; phản ánh sinh động đời sống, hoạt động của cán bộ, chiến sĩ, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và tình đoàn kết quân dân trên địa bàn Việt Bắc.

Thiếu tướng Ngô Hồng Thái, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 phát biểu khai mạc trại sáng tác.

Nội dung sáng tác đợt này tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống vẻ vang của Quân đội, Quân khu 1 và hình tượng người chiến sĩ cách mạng; phản ánh những cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, khắc họa những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, việc làm ý nghĩa trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng quê hương…

Các đại biểu dự khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc, Thiếu tướng Ngô Hồng Thái yêu cầu Ban tổ chức và các trại viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức các hoạt động sáng tác chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn, hiệu quả; bám sát thực tiễn hoạt động của LLVT Quân khu và đời sống nhân dân trên địa bàn. Các tác giả cần tăng cường đi thực tế tại cơ sở, tìm tòi những đề tài mới, cách thể hiện sáng tạo, chú trọng chất lượng nội dung và giá trị nghệ thuật của từng tác phẩm.

Quang cảnh buổi khai mạc.

Được biết, từ kết quả trại sáng tác, Ban tổ chức lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu, có giá trị về nội dung và nghệ thuật để xuất bản Tuyển tập văn học, nghệ thuật “Hoa ngàn Việt Bắc” - quyển 8 của LLVT Quân khu; góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.