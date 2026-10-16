Khai mạc Trại sáng tác mỹ thuật, nhiếp ảnh năm 2026

Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Ban Quản lý CVĐC toàn cầu UNESCO và Xúc tiến Du lịch tỉnh, đại diện UBND xã Hữu Liên cùng chuyên gia nhiếp ảnh và hội viên thuộc các chi hội mỹ thuật, nhiếp ảnh, Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn.

Lãnh đạo Hội VHNT tỉnh phát biểu khai mạc trại sáng tác

Trại sáng tác diễn ra trong 15 ngày (dự kiến từ ngày 15 - 29/10/2026) với sự tham gia của 15 hội viên tiêu biểu thuộc Chi hội Nhiếp ảnh và Chi hội Mỹ thuật.

Trong thời gian này, các tác giả sẽ đi thực tế sáng tác tại các địa bàn trọng điểm thuộc vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Lạng Sơn như xã Hữu Liên, Bắc Sơn và 4 phường trung tâm của tỉnh.

Lãnh đạo Ban Quản lý CVĐC toàn cầu UNESCO và Xúc tiến Du lịch tỉnh thông tin tổng quan về giá trị của CVĐC toàn cầu UNESCO Lạng Sơn tới các hội viên

Đề tài xuyên suốt của trại sáng tác tập trung phản ánh cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, các giá trị địa chất độc đáo, bề dày lịch sử - văn hóa và đời sống thường nhật, con người vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Lãnh đạo Hội VHNT tỉnh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của trại sáng tác trong việc khơi dậy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghệ thuật của đội ngũ văn nghệ sĩ. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để các nghệ sĩ tiếp cận, nghiên cứu thấu đáo và cảm nhận sâu sắc các giá trị di sản.

Ban cán sự Trại sáng tác ra mắt tại chương trình khai mạc

Tại chương trình, các đại biểu và hội viên đã được thông tin tổng quan về giá trị của CVĐC toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Đồng thời, các chuyên gia trong lĩnh vực mỹ thuật và nhiếp ảnh cũng có những chia sẻ cởi mở về thực trạng sáng tác hiện nay, định hướng phát triển nghệ thuật trong thời kỳ mới và trao đổi nghiệp vụ chuyên môn, giúp nghệ sĩ bắt kịp xu thế sáng tác hiện đại.

Chuyên gia trong lĩnh vực nhiếp ảnh chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về nghiệp vụ chuyên môn với các hội viên

Các tác phẩm đạt chất lượng sẽ được tập hợp, tuyển chọn để công bố trên các ấn phẩm báo chí, phục vụ triển lãm của Hội VHNT tỉnh và đăng tải trên Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng.

Trại sáng tác không chỉ là cơ hội để các văn nghệ sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà còn đóng góp thiết thực vào công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ mới.