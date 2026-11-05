Khai mạc Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026

Sự kiện diễn ra tại Công viên dọc bờ Bắc sông Hương (đoạn từ Nghinh Lương Đình đến chân cầu Dã Viên), có sự tham dự của 29 tác giả với 29 tác phẩm; trong đó, có 10 tác giả là người nước ngoài và 19 tác giả trong nước.

Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 được khởi động từ đầu năm 2025 và nhận sự quan tâm của đông đảo nhà điêu khắc trong nước và quốc tế.

Qua quá trình tuyển chọn, thẩm định từ bản vẽ phác thảo đến mô hình tỷ lệ 1/10, Hội đồng chuyên môn đã lựa chọn 29 tác phẩm của 29 nghệ sĩ đến từ các nước: Pháp, Tây Ban Nha, Ai Cập, Iran, Thái Lan, Lào và Việt Nam tham gia Trại sáng tác.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Với chất liệu, ngôn ngữ tạo hình và phong cách nghệ thuật đa dạng, các tác phẩm hứa hẹn mang đến những cách tiếp cận mới mẻ về văn hóa, con người và di sản Huế.

Không chỉ tạo nên những giá trị nghệ thuật mới, trại sáng tác còn mở ra không gian giao lưu, kết nối văn hóa, tăng cường sự thấu hiểu và hợp tác giữa nghệ sĩ Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Festival Huế 2026 Hoàng Việt Trung nhấn mạnh, thành công của trại sáng tác không chỉ được thể hiện qua những tác phẩm nghệ thuật được tạo nên mà còn ở sự giao lưu, kết nối và tình cảm tốt đẹp giữa các nghệ sĩ.

Qua đó, góp phần khẳng định vị thế Huế là đô thị văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Huế đối với du khách trong nước và quốc tế...

Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 sẽ bế mạc vào ngày 15/11.