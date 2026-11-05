Khai mạc Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026

Tham dự lễ khai mạc có ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Trưởng ban Tổ chức Festival Huế, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đại biểu, khách mời và đông đảo nghệ sĩ trong nước, quốc tế.

Đây là lần thứ 6 hoạt động sáng tác điêu khắc quốc tế được tổ chức trong khuôn khổ Festival Huế, tiếp tục tạo không gian giao lưu, kết nối và thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật giữa các nhà điêu khắc.

Năm nay, trại sáng tác có sự tham gia của 10 nghệ sĩ quốc tế đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Ai Cập, Iran, Thái Lan và Lào, cùng 19 nghệ sĩ Việt Nam.

Ban tổ chức tặng hoa cho các nghệ sĩ tham gia trại sáng tác. (Ảnh: L.Chung)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Festival Huế, cho biết các tác phẩm tham gia trại sáng tác được tuyển chọn, thẩm định qua nhiều bước, từ bản vẽ phác thảo đến mô hình tỷ lệ 1/10 của Hội đồng chuyên môn.

Với tài năng, tâm huyết và sức sáng tạo, các nghệ sĩ mang đến những góc nhìn độc đáo về con người, văn hóa và vùng đất Huế, góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật đương đại.

Trại sáng tác không chỉ hướng đến tạo ra những tác phẩm có giá trị nghệ thuật mà còn là dịp để các nghệ sĩ giao lưu, tăng cường sự thấu hiểu, mở rộng cơ hội hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: L.Chung)

Thông qua sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, các tác phẩm được kỳ vọng góp phần làm phong phú diện mạo không gian đô thị, phát huy giá trị di sản Cố đô, đưa nghệ thuật điêu khắc đến gần hơn với công chúng, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Huế đối với du khách trong nước và quốc tế.

Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 sẽ bế mạc vào sáng 15/11/2026.