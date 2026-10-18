Khai mạc trại sáng tác chuyên ngành mỹ thuật và nhiếp ảnh chủ đề 'Sắc màu Quảng Trị mới' năm 2026

Đại diện lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phát biểu khai mạc trại sáng tác - Ảnh: M.T

Tham gia trại sáng tác nghệ thuật có 42 thành viên thuộc các chuyên ngành mỹ thuật và nhiếp ảnh. Các thành viên sẽ đi thực tế sáng tác tại khu vực Khe Sanh, Lao Bảo trong các ngày từ 18-25/10.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc trại sáng tác - Ảnh: M.T

Trại sáng tác là dịp để các nghệ sĩ nhiếp ảnh và mỹ thuật đi sâu vào thực tiễn đời sống, khám phá những đổi mới của quê hương, những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, những tấm gương tiêu biểu cùng vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Quảng Trị.

Quang cảnh lễ khai mạc trại sáng tác - Ảnh: M.T

Từ những trải nghiệm thực tế và cảm nhận nghệ thuật, bằng ngôn ngữ đường nét, hình khối, màu sắc của mỹ thuật và những khoảnh khắc chân thực, giàu sức biểu cảm của nhiếp ảnh, các nghệ sĩ sẽ sáng tạo nên những tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật.

Qua đó, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần của Nhân dân; đồng thời lan tỏa hình ảnh Quảng Trị năng động, nghĩa tình, kiên cường đến với bạn bè trong nước và quốc tế.