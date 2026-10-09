Khai mạc Trại sáng tác ảnh nghệ thuật 'Mạch nguồn Kinh Bắc - Sắc màu thời đại'

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đỗ Văn Phong nhấn mạnh, Trại sáng tác ảnh nghệ thuật Bắc Ninh năm nay hướng tới khơi dậy cảm hứng sáng tạo từ chiều sâu văn hóa, lịch sử vùng đất Kinh Bắc, đồng thời ghi lại những thành tựu phát triển, công trình trọng điểm, hoạt động sản xuất và đời sống Nhân dân. Qua đó, các nghệ sĩ nhiếp ảnh góp phần lưu giữ những khoảnh khắc có giá trị tư liệu, nghệ thuật và lan tỏa hình ảnh quê hương Bắc Ninh đến công chúng trong nước và quốc tế.

Các đại biểu cùng văn nghệ sĩ lưu niệm tại Khu đền thờ Bác Hồ - Công viên Văn Miếu Bắc Ninh.

Trại sáng tác được tổ chức 15 ngày, trong đó, ngày 9 và 10/10, các nghệ sĩ sáng tác thực tế tại làng nghề tre trúc Xuân Lai, làng nghề đúc đồng Đại Bái, làng tranh Đông Hồ; tìm hiểu, ghi lại không khí xây dựng tại công trường Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và một số công trình trọng điểm.

Đoàn cũng đến sáng tác tại các điểm văn hóa, cảnh quan tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên. Trong những ngày tiếp theo, các nghệ sĩ chủ động lựa chọn địa điểm, thâm nhập đời sống để tìm kiếm đề tài, ghi lại những hình ảnh chân thực, giàu cảm xúc.

Đánh giá cao việc tổ chức trại sáng tác, đồng chí Nguyễn Nhân Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố tin tưởng với tình yêu quê hương, trách nhiệm nghề nghiệp, tài năng và sự say mê sáng tạo, các nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác sẽ khám phá thêm nhiều vẻ đẹp mới của Bắc Ninh, cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật và giá trị tư tưởng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Nhân Chinh phát biểu tại chương trình khai mạc Trại sáng tác.

Đồng chí đề nghị thông qua trại sáng tác, các nghệ sĩ sẽ tiếp tục đi sâu vào đời sống Nhân dân, đến những vùng đất đang thay đổi, những công trình đang hình thành, những con người đang ngày đêm lao động, sáng tạo và đóng góp cho quê hương để phát hiện những vẻ đẹp mới, những nhân tố mới, những câu chuyện mới trong đời sống.

Đặc biệt, trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng, giá trị của một tác phẩm nhiếp ảnh càng có cơ hội thể hiện rõ góc nhìn riêng, cảm xúc chân thực cùng trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ đối với quê hương, đất nước.

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh Bắc Ninh tác nghiệp tại làng nghề tre trúc Xuân Lai (phường Gia Bình).

Sau khi kết thúc, mỗi nghệ sĩ nộp từ 5 đến 10 tác phẩm tiêu biểu, tập trung vào hai nhóm đề tài chính là di sản văn hóa và các lĩnh vực đời sống xã hội. Những tác phẩm đạt chất lượng chuyên môn nghệ thuật cao sẽ được lựa chọn phục vụ hoạt động triển lãm, tham gia các cuộc thi, liên hoan ảnh nghệ thuật, bổ sung tư liệu cho hoạt động của Hội và hướng tới xuất bản sách ảnh nghệ thuật về thành phố Bắc Ninh.