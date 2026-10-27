Khai mạc Trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác đội

Lãnh đạo Tỉnh đoàn phát biểu tại trại huấn luyện

Đại biểu dự khai mạc trại huấn luyện

Đại biểu dự khai mạc trại huấn luyện

Chương trình huấn luyện được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Trong đó, nội dung huấn luyện trực tuyến diễn ra ngày 22/10, tập trung vào các chuyên đề: ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phụ trách đội; triển khai chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2026 - 2027; những điểm mới trong thực hiện Điều lệ Đội; trao đổi, chia sẻ các mô hình phụ trách đội hiệu quả.

Ban tổ chức trại huấn luyện trao cấp hiệu chỉ huy cho Ban chỉ huy các liên, chi đội

Ban tổ chức trại huấn luyện trao cờ hiệu cho liên đội tạm thời

Nội dung huấn luyện trực tiếp diễn ra từ ngày 27 đến 31/10. Tại đây, học viên được hướng dẫn phương pháp xây dựng, tổ chức chương trình nghệ thuật và hoạt động tập trung cho thiếu nhi; kỹ năng xác định mục tiêu, chủ đề, xây dựng kịch bản, tổ chức trò chơi và các hoạt động tương tác phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

Báo cáo viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam lên lớp chuyên đề phương pháp xây dựng, tổ chức chương trình nghệ thuật và hoạt động tập trung cho thiếu nhi

Học viên tham gia trại huấn luyện

Học viên tham gia trại huấn luyện

Tiết mục văn nghệ của học viên tại trại huấn luyện

Trại huấn luyện năm 2026 được tổ chức nhằm tạo môi trường để đội ngũ tổng phụ trách đội, phụ trách đội trong toàn tỉnh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành nghiệp vụ công tác đội. Đây cũng là dịp để mỗi tổng phụ trách đội và phụ trách đội tự đánh giá năng lực, bổ sung những kiến thức còn thiếu, phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động vận dụng những nội dung đã được tập huấn vào thực tiễn công tác tại cơ sở.