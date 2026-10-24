Khai mạc thi đấu các môn thể thao tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Chiềng Mai

Khai mạc thi đấu các môn thể thao.

Các đại biểu tham dự khai mạc thi đấu các môn thể thao.

Các vận động viên tham dự khai mạc thi đấu các môn thể thao.

Giải thể thao thu hút 16 đoàn, với hơn 250 vận động viên đến từ các đơn vị, cơ quan và thôn, bản trên địa bàn xã. Các vận động viên thi đấu 3 môn: Đẩy gậy (nam, nữ ở các hạng cân từ 45 đến 65 kg); cà kheo nam, nữ (cự ly 50m và 25m) và kéo co nam, nữ phối hợp. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã thi đấu sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo nhân dân đến cổ vũ.

Nội dung thi đẩy gậy nam trên 50kg.

Nội dung thi kéo co.

Đông đảo khán giả theo dõi, cỗ vũ.

Các môn thể thao mở màn Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Chiềng Mai năm 2026 diễn ra sôi nổi, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để nhân dân các dân tộc giao lưu, tăng cường đoàn kết.

Ban tổ chức sẽ trao giải cho các vận động viên đoạt thành tích cao vào tối 25/10.