Tháng Văn hóa - Thể thao truyền thống lần thứ XXV năm 2026.

Tham gia ngày hội có trên 700 diễn viên, vận động viên là cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên đến từ 34 lớp thuộc các ngành đào tạo cao đẳng dược, điều dưỡng, phục hồi chức năng, y sĩ, hộ sinh. Các hoạt động diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung, như: Bóng chuyền da nam, nữ; kéo co nam, nữ; đẩy gậy và hội diễn văn nghệ. Các hoạt động thi đấu, hội diễn sẽ diễn ra từ ngày khai mạc đến hết ngày 20/11, tạo không khí thi đua sôi nổi, hào hứng trong cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Tháng Văn hóa - Thể thao.

Tháng Văn hóa - Thể thao là hoạt động truyền thống nhằm thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong nhà trường; tạo sân chơi lành mạnh để cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên giao lưu, rèn luyện sức khỏe, phát huy năng khiếu, tăng cường tinh thần đoàn kết. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường giáo dục năng động, văn minh.

Các VĐV thi đấu bóng chuyền nữ.

Một trận đấu tại khai mạc Tháng văn hóa, thể thao truyền thống lần thứ XXV năm 2026 .

Các VĐV thi đấu nội dung kéo co nam.