Khai mạc tập huấn công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội

Tham dự tập huấn có đại biểu thủ trưởng cơ quan chính trị, chỉ huy Phòng (Ban) Công tác quần chúng, trợ lý chuyên trách công tác phụ nữ, ủy viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, giảng viên về giới và bình đẳng giới của một số học viện, nhà trường trong Quân đội.

Thượng tướng Lê Quang Minh phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, công tác phụ nữ trong Quân đội năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Quang Minh khẳng định, hội nghị tập huấn được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước về xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng Quân đội. Hội nghị là dịp để đánh giá những kết quả đã đạt được; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định những nội dung, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới; bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp công tác, ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần đưa công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong toàn quân ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Để hội nghị tập huấn đạt chất lượng, hiệu quả, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu tổ chức hội nghị theo hướng thực chất, khoa học, chặt chẽ, an toàn; bảo đảm quân số, chấp hành nghiêm kỷ luật; chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng, bám sát mục tiêu, yêu cầu; sau hội nghị phải tạo những chuyển biến mới, cách làm mới, hiệu quả trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong toàn quân.

Các đại biểu chụp ảnh tại buổi khai mạc.

Hội nghị tập huấn diễn ra đến ngày 25-9, nội dung tập trung vào những vấn đề mới, thiết thực đối với công tác phụ nữ hiện nay, trong đó có hướng dẫn kỹ năng khai thác, sử dụng phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, công tác phụ nữ trong Quân đội; giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong Quân đội thời gian tới.