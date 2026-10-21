Khai mạc sự kiện livestream 'Cộng đồng Chợ Lách vươn mình'

Người dân livestream quảng bá sản phẩm cây giống Chợ Lách. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Đây là hoạt động thiết thực trong khuôn khổ mô hình “Xã thương mại điện tử - Chợ Lách vươn mình”, nhằm quảng bá sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng và nông sản địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất-kinh doanh, nhà vườn nâng cao kỹ năng kinh doanh trực tuyến, tiếp cận người tiêu dùng trên nền tảng số, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Sự kiện góp phần khuyến khích người dân, cơ sở sản xuất và cộng đồng nhà bán hàng chủ động đổi mới, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh, từng bước thích ứng với xu hướng thương mại điện tử.

Đồng thời, chương trình hưởng ứng thông điệp “Chủ nữ 2026 - Nghĩ lớn, mở lối”, tạo động lực để các chủ thể sản xuất, kinh doanh mạnh dạn phát triển trên môi trường số.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách Lê Thị Hoàng Oanh cho biết, sự kiện có bốn khu vực livestream quảng bá sản phẩm cùng 20 gian hàng dành cho cộng đồng nhà bán hàng, với phiên livestream chính thức dự kiến diễn ra từ 10 giờ đến 13 giờ. Đây là dịp để các doanh nghiệp, nhà vườn, hộ kinh doanh trực tiếp thực hành kỹ năng bán hàng trên nền tảng số, đồng thời quảng bá những sản phẩm đặc trưng của quê hương đến đông đảo người tiêu dùng.

Người dân đưa sản phẩm cây giống, cây ăn quả đặc sản lên sàn thương mại điện tử. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Sau 2 tháng khởi động mô hình “Xã thương mại điện tử - Chợ Lách vươn mình”, cộng đồng nhà bán hàng "Chợ Lách vươn mình" đã có 66 nhà bán hàng tham gia và hoạt động ổn định trên TikTok Shop, vượt mục tiêu ban đầu là 60 nhà bán hàng, đã tạo ra hơn 50.000 đơn hàng, bán ra gần 77.000 sản phẩm trên TikTok Shop.

Kênh TikTok chung “Chợ Lách vươn mình” đã đạt hơn 2.000 người theo dõi, có hơn 1.500 bài đăng và 2,6 triệu lượt xem.