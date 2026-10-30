Khai mạc sự kiện Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng: Đánh thức không gian di sản

Những tiết mục nghệ thuật mở đầu chương trình khai mạc DACC 2026. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Lễ khai mạc DACC 2026 đã thu hút sự quan tâm và quy tụ của hàng trăm nghệ sĩ, chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa trong nước và quốc tế.

Buổi lễ mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc với các tiết mục âm nhạc hiện đại đan xen các màn trình diễn thời trang độc đáo, tái hiện văn hóa dân tộc qua các thời kỳ lịch sử, tạo ấn tượng mạnh mẽ cho đông đảo đại biểu và công chúng yêu nghệ thuật.

Bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: "Với chủ đề 'Lịch sử của Ngày mai' (History of Tomorrow), sự kiện sẽ truyền tải một thông điệp: Di sản không chỉ là những giá trị của quá khứ cần được giữ gìn, mà còn là nguồn cảm hứng để sáng tạo và kiến tạo tương lai. Với hơn 20 hoạt động triển lãm, trình diễn, trải nghiệm và kết nối sáng tạo, chúng tôi mong muốn những giá trị văn hóa, nghệ thuật tiếp tục được kể bằng những ngôn ngữ mới, gần gũi hơn với cộng đồng đương đại và thế hệ hôm nay".

Khép lại buổi lễ, đại diện Ban tổ chức và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã trân trọng trao tặng hoa và giấy chứng nhận cho các đại diện nghệ sĩ tham gia và các đơn vị đồng hành.

Đại diện các nghệ sĩ tham gia sự kiện đón nhận hoa và giấy chứng nhận của Ban tổ chức. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Ngay sau lễ khai mạc, chuỗi sự kiện kéo dài 10 ngày sẽ mang đến hơn 20 hoạt động phong phú diễn ra xuyên suốt tại hai bảo tàng với sự có mặt của 30 nghệ sĩ, nhóm thực hành sáng tạo, cùng các tổ chức văn hóa uy tín trong khu vực Đông Nam Á.

Công chúng có thể tham gia các tour tham quan chuyên đề như khám phá "Game Tourane" và "Hành trình Di sản bảo tàng", trải nghiệm các triển lãm đặc sắc như "trong cuộn phim, khu rừng sống mãi", "men theo con đường/một thực hành nhớ", hay ghé thăm không gian trưng bày "Hồn tre đất Hội" của nghệ nhân Võ Tấn Tân.

Không gian trưng bày "Hồn tre đất Hội" của nghệ nhân Võ Tấn Tân. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Bên cạnh đó, các buổi tọa đàm chuyên sâu, workshop nhiếp ảnh, phòng đọc mở "Điểm Tương Quan" cùng các chương trình biểu diễn múa đương đại như "Nếu hôm đó, trời mưa" hay "Pajieng/Tái sinh" sẽ liên tục diễn ra, hứa hẹn tạo nên một hệ sinh thái sáng tạo sôi động và lan tỏa bản sắc văn hóa đặc trưng của Đà Nẵng đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.