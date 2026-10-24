Khai mạc Sóng Festival 2026 'Chạm số-Sống xanh'

Điểm nhấn của Lễ khai mạc Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 là nghi thức kích hoạt Sóng Festival 2026. (Ảnh: Việt Phong)

Đây là hoạt động điểm nhấn của chiến dịch Ngày Thanh toán số Việt Nam lần thứ 6 do Báo Tiền Phong phối hợp Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tham gia nghi thức có đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức; ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị NAPAS, đồng Trưởng Ban Tổ chức; bà Đoàn Hồng Nhung, đại diện Vietcombank; cùng Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.

Nghi thức đánh dấu thời khắc Sóng Festival 2026 chính thức bắt đầu, mở ra không gian trải nghiệm các giải pháp thanh toán số, công nghệ và dịch vụ tiện ích, góp phần đưa thanh toán không dùng tiền mặt đến gần hơn với đời sống người dân.

Sóng Festival là lễ hội thanh toán số-công nghệ-giải trí dành cho người dân và giới trẻ, nơi 100% giao dịch tại các gian hàng được thực hiện bằng phương thức thanh toán số (thẻ, mã QR, ví điện tử, sinh trắc học), không sử dụng tiền mặt. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 24 và 25/10 tại Phố đi bộ Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội từ 9 giờ 30 phút ngày 24/10 đến 22 giờ ngày 25/10, với sự tham gia của 31 ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức thẻ quốc tế cùng gần 70 gian hàng thuộc các lĩnh vực: ẩm thực, tiêu dùng, thời trang, công nghệ, giáo dục…

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm công nghệ và mua sắm không sử dụng tiền mặt, người tham dự được trực tiếp chạm - trải nghiệm - thanh toán qua các giải pháp thanh toán số của ngân hàng và đối tác công nghệ, đồng thời nhận nhiều ưu đãi khi chi tiêu không dùng tiền mặt ngay tại lễ hội. Sân khấu Sóng Festival hoạt động xuyên suốt hai ngày với các tiết mục văn nghệ của sinh viên, nghệ sĩ khách mời và phần trình diễn của nhà tài trợ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng-Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu khai mạc. (Ảnh: Việt Phong)

Phát biểu khai mạc sự kiện, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết: Sau 5 mùa tổ chức, Ngày Thanh toán số Việt Nam bước sang năm thứ 6 với hai dấu mốc đặc biệt: chính thức mang tên gọi mới và lần đầu tiên đưa Sóng Festival ra không gian công cộng, giữa lòng Thủ đô.

“Chúng tôi chọn phố đi bộ Trần Nhân Tông để mở rộng cánh cửa chương trình đến với đông đảo người dân, từ học sinh, sinh viên, người lao động, hộ kinh doanh đến du khách trong nước và quốc tế. Một người chưa quen thanh toán bằng mã QR có thể được hướng dẫn ngay tại gian hàng. Thói quen thanh toán đang thay đổi nhanh hơn chúng ta hình dung”, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nhấn mạnh.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong 8 tháng đầu năm 2026, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 34% so cùng kỳ năm trước. Ngày Thanh toán số Việt Nam tiếp nối hành trình của Ngày Thẻ Việt Nam với phạm vi rộng mở hơn, từ thẻ ngân hàng, mã QR đến những giải pháp mới, trong đó an toàn, bảo mật và quyền lợi người sử dụng luôn được đặt lên hàng đầu.

Cũng theo nhà báo Phùng Công Sưởng, chủ đề “Chạm số-Sống xanh” gửi gắm mong muốn về một lối sống hiện đại, tiện lợi và quan tâm hơn đến môi trường. Với gần 70 gian hàng cùng 31 ngân hàng, tổ chức trung gian tài chính và doanh nghiệp tham gia, chúng tôi mong người dân nhận được những trải nghiệm thiết thực: biết dùng một phương thức thanh toán mới, thêm một kỹ năng phòng tránh rủi ro khi giao dịch.

Mỗi cú chạm không chỉ là một giao dịch tiện lợi, an toàn mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và lối sống xanh, phù hợp tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Báo Tiền Phong tiếp tục đồng hành cùng Ngân hàng Nhà nước và NAPAS trong vai trò truyền thông, kết nối và lan tỏa.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS, Phó Trưởng Ban Tổ chức phát biểu. (Ảnh: Việt Phong)

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS, Phó Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ: Thanh toán số đang ngày càng trở nên quen thuộc và là một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, mang lại sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Không chỉ ở trong nước, thanh toán số đang mở rộng phạm vi xuyên biên giới. Chỉ với thao tác quét mã QR trên ứng dụng thanh toán quen thuộc, người dùng có thể thanh toán thuận tiện tại các quốc gia khác, tương tự như khi thanh toán tại Việt Nam. Đồng thời, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng có thêm cơ hội tiếp cận và phục vụ khách hàng quốc tế với chi phí hợp lý

“Đồng hành cùng báo Tiền Phong từ mùa đầu tiên của Ngày thẻ Việt Nam, nay là Ngày thanh toán số Việt Nam, NAPAS tự hào khi chương trình ngày càng có sức lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức, mang đến những trải nghiệm thực tế và củng cố niềm tin của người dân đối với các phương thức thanh toán số. Qua đó, chương trình góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng thói quen thanh toán số trong cộng đồng”, ông Nguyễn Quang Minh khẳng định.

Sau 5 mùa, Ngày thẻ Việt Nam đã ủng hộ kinh phí khắc phục thiên tai, hỏa hoạn, trao tặng 5 phòng học máy tính với gần 100 máy tính, hàng chục suất học bổng và hàng trăm phần quà cho các điểm trường vùng sâu, vùng xa với tổng giá trị lên tới hơn 1 tỷ đồng. Tiếp nối hoạt động cộng đồng ý nghĩa đó, Ban Tổ chức hy vọng các đơn vị, tổ chức và cộng đồng chung tay huy động nguồn lực để tiếp tục trao tặng phòng học máy tính cho trẻ em khó khăn.