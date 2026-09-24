Khai mạc phiên tòa xét xử vụ án GFDI, xác định 7.108 bị hại

Theo cáo trạng của Viện KSND TP. Đà Nẵng, các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang. Các bị cáo cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

HĐXX phiên tòa xét xử vụ án GFDI tại điểm cầu trung tâm TAND TP. Đà Nẵng.

Theo nội dung cáo trạng, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được thành lập tại Đà Nẵng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư. Công ty có trụ sở chính tại Đà Nẵng và các chi nhánh tại nhiều địa phương. Từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, GFDI tiến hành huy động vốn thông qua hình thức ký hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố. Nguồn khách hàng chủ yếu đến từ hoạt động tư vấn, giới thiệu trực tiếp và qua các nền tảng mạng xã hội.

Đại diện Viện kiểm sát thông qua cáo trạng.

Cáo trạng thể hiện, khách hàng được giới thiệu các dự án, hoạt động đầu tư của GFDI và được tư vấn ký hợp đồng vay tài sản với Công ty. Theo quy trình được công ty xây dựng, sau khi khách hàng ký hợp đồng, tiền được chuyển vào tài khoản của GFDI. Trong quá trình hoạt động, Công ty GFDI sử dụng nguồn tiền huy động từ khách hàng để thực hiện nhiều hoạt động khác nhau.

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và các đồng phạm.

Trong đó, Nguyễn Quang Hoàng, với vai trò Giám đốc Công ty GFDI, đã không sử dụng tiền theo đúng mục đích được giới thiệu, cam kết với khách hàng mà sử dụng vào nhiều mục đích khác.

Những người tham gia tố tụng tại điểm cầu trung tâm.

Theo cáo trạng, trong số các khoản tiền được sử dụng có việc chi trả tiền lãi, tiền gốc đến hạn cho khách hàng, chi phí vận hành Công ty và các khoản đầu tư, hoạt động khác. 7.108 bị hại, số tiền hơn 2.407 tỷ đồng Cơ quan công tố xác định, hành vi của Nguyễn Quang Hoàng đã gây thiệt hại cho 7.108 bị hại với tổng số tiền 2.407.949.027.008 đồng, tương đương hơn 2.407 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng xác định vai trò của các bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Kiều Trang và Tô Hồng Trà trong quá trình hoạt động tại GFDI. Trong đó, các bị cáo được xác định đã tham gia thực hiện những công việc liên quan đến quản lý, điều hành, tài chính, kế toán, huy động vốn, ký kết hợp đồng và chăm sóc khách hàng của Công ty GFDI.

Hàng trăm bị hại chăm chú theo dõi diễn biến phiên tòa qua màn hình trực tuyến.

Cơ quan điều tra xác định những hành vi này đã góp phần vào quá trình thực hiện hành vi phạm tội được nêu trong cáo trạng. Đáng chú ý, theo kết quả điều tra được nêu trong cáo trạng, có 433 trường hợp khách hàng nhận được số tiền lãi cao hơn số tiền đã đầu tư, với tổng số tiền đầu tư hơn 168,2 tỷ đồng và tổng số tiền lãi đã nhận hơn 238,3 tỷ đồng.

Nhiều bị hại đến tham dự phiên tòa từ sáng sớm.

Để phục vụ việc giải quyết vụ án, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa và tạm giữ nhiều tài sản, tài liệu, phương tiện liên quan đến các bị cáo và Công ty GFDI. Cáo trạng cũng liệt kê nhiều tài sản, quyền sử dụng đất, phương tiện và tài khoản ngân hàng đã được áp dụng các biện pháp tố tụng.

Các bị hại có mặt tại điểm cầu xét xử, chờ đợi quá trình giải quyết vụ án.

Viện KSND TP. Đà Nẵng đề nghị Tòa án tuyên buộc các bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định; đồng thời đề nghị tiếp tục xử lý, duy trì các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản, tài khoản để bảo đảm thi hành án.

Phiên tòa được TAND TP. Đà Nẵng khai mạc sáng 24/9 và đang tiếp tục các thủ tục tố tụng theo quy định.