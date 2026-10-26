Khai mạc phiên tòa xét xử Mr Pips và đồng phạm chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng

Sáng 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận xã hội, có tổng số hơn 900 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 1.560 tỷ đồng.

Phiên tòa được xét xử trực tuyến tại 3 điểm cầu gồm: Phòng xử chính và Hội trường Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Hội trường Trại tạm giam số 01 của Công an thành phố Hà Nội.

Trong số 188 bị cáo, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền.”

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng 7 bị cáo khác bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Các bị cáo còn lại bị truy tố về các tội: “Trốn thuế,” “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có,” “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bàn bạc, thống nhất với Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới.

Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó) rồi chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Viện Kiểm sát xác định Nam phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Nam còn sử dụng hơn 560 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có để mua bất động sản, vàng, đô la Mỹ...

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 15 ngày./.