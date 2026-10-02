Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II

Chiều 2/10, phiên làm việc thứ nhất (phiên trù bị) Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu CAND Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra tại Hà Nội.

Toàn cảnh phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu CAND Việt Nam lần thứ II.

Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam chủ trì phiên làm việc.

Toàn thể đại hội biểu quyết thông qua quy chế đại hội.

Cùng dự có các đồng chí cựu CAND nguyên là lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các đồng chí thuộc cơ quan Trung ương Hội cùng 241 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 15 vạn hội viên cựu CAND trên khắp mọi miền đất nước.

Khẳng định vai trò của Hội Cựu CAND trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu CAND Việt Nam lần thứ II diễn ra trong bối cảnh đặc biệt ý nghĩa, khi vị trí, vai trò của lực lượng cựu CAND được Đảng và Nhà nước quan tâm sâu sắc; Hội Cựu CAND Việt Nam trở thành tổ chức Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã nêu rõ: "Phát huy vai trò của Cựu CAND trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất truyền thống người Công an cách mạng".

Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam phát biểu khai mạc, định hướng nội dung chương trình phiên thứ nhất.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Phát biểu khai mạc và quán triệt mục đích, yêu cầu của đại hội tại phiên trù bị, Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh công tác chuẩn bị đại hội được hội chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 24/6/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các hướng dẫn, chỉ đạo từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Cựu CAND Việt Nam đã chủ động triển khai kế hoạch từ tháng 7/2026. Hồ sơ, đề án nhân sự và các văn kiện đại hội đã được báo cáo, xin ý kiến và phê duyệt chặt chẽ từ Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ Việt Nam và trình Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2026 trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ I và phương hướng nhiệm kỳ II.

"Do thực hiện nghiêm quy trình, các quy định đối với tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, nên thời gian tổ chức đại hội đã được lãnh đạo hội cân nhắc lùi lại phù hợp để bảo đảm sự chuẩn bị chu đáo, hoàn thiện nhất." - Thượng tướng Lê Quý Vương nêu.

Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam khóa I trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2026 và trình bày Báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa mới.

Với phương châm xuyên suốt: "Phát huy truyền thống vẻ vang CAND, đoàn kết, nghĩa tình, đổi mới trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xây dựng Hội Cựu CAND Việt Nam vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao", Đại hội đề ra mục tiêu cốt lõi: Chăm lo xây dựng hội vững mạnh toàn diện theo điều lệ, mãi mãi phát huy bản chất tốt đẹp của CAND Việt Nam, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển khai nghiêm túc các nội dung trọng tâm của phiên trù bị

Tại phiên trù bị, dưới sự điều hành khoa học và chặt chẽ, đại hội đã hoàn thành toàn bộ mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Toàn thể đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch (gồm 5 đồng chí), Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội đã nghe Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Chủ tịch Hội, trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, xác nhận toàn bộ 241 đại biểu triệu tập đều đủ tư cách tham dự. Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch đã thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của đại hội.

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành và thông qua nhiều nội dung quan trọng trong chương trình làm việc tại phiên thứ nhất.

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác hội giai đoạn 2023 - 2026 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam khóa I đã điểm lại những dấu ấn nổi bật và khẳng định sự nỗ lực vượt khó của các cấp hội. Đại hội cũng nghe Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam khóa I trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2026; trình bày Báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và lãnh đạo hội nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các văn kiện quan trọng này.

Thượng tướng Lê Quý Vương và Thiếu tướng Vũ Hùng Vương trao quà và tặng hoa ghi nhận những đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Cựu CAND các địa phương nhiệm kỳ 2023 - 2026 không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới.

Đặc biệt, đại hội đã thống nhất về việc giữ nguyên, không sửa đổi bổ sung điều lệ hội. Đại hội cũng tiến hành quy trình bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới một cách dân chủ, khách quan, đúng quy định. Ngay sau đó, Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên thứ nhất để bầu ra Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ II 2026-2031.

Các đại biểu dự phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu CAND Việt Nam lần thứ II.

Nhân dịp này, đại hội cũng tổ chức tri ân, tặng hoa ghi nhận những đóng góp quý báu của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Cựu CAND các địa phương nhiệm kỳ 2023 - 2026 không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới.

Phát biểu bế mạc phiên trù bị, Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh phiên làm việc đã hoàn thành tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; thành công của buổi làm việc chiều nay tạo tiền đề để phiên chính thức diễn ra vào sáng mai (3/10) thành công. Theo chương trình, tại phiên đại hội chính thức sáng mai, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tới dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, định hướng lớn cho hoạt động của Hội Cựu CAND Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.