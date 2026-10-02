Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu CAND Việt Nam lần thứ II

Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam, chủ trì phiên làm việc thứ nhất. Tham dự phiên làm việc có các đồng chí Cựu CAND nguyên là lãnh đạo Bộ Công an và 241 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 150.000 hội viên Cựu CAND của 34 tỉnh, thành phố trên trên cả nước.

Các đại biểu tham dự khai mạc phiên thứ nhất Đại hội

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TW, ngày 24/6/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; căn cứ Hướng dẫn số 37 HD-MTTW-BTT, ngày 07/5/2026 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về một số nội dung tổ chức đại hội các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo nhiệm kỳ Đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2026 – 2031). Ban Thường vụ Hội Cựu CAND Việt Nam đã chủ động triển khai kế hoạch từ tháng 7.

Thượng tướng Lê Quý Vương Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam phát biểu khai mạc phiên thứ nhất

Sau khi được sự phê duyệt của Bộ Công an, Thường trực Hội đã tiến hành lập hồ sơ Đại hội, báo cáo Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương Đảng phê duyệt nhân sự chủ chốt của Ban Chấp hành; đồng thời hoàn thiện Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, Chương trình hành động nhiệm kỳ II và các tài liệu của Đại hội...

Toàn cảnh khai mạc phiên thứ nhất Đại hội

Đại hội đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch (gồm 5 đồng chí), Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

Ngày 15/9/2026, Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương đã đồng ý về việc Hội Cựu CAND Việt Nam tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Do tuân thủ nghiêm ngặt quy trình của một tổ chức Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, thời gian tổ chức Đại hội đã được cân nhắc lùi lại phù hợp để bảo đảm sự chuẩn bị hoàn thiện nhất.

Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam trình bày báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam trình bày Báo cáo tổng kết công tác Hội giai đoạn 2023 – 2026

Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam trình bày Báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và Lãnh đạo Hội nhiệm kỳ 2026 – 2031

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã triển khai các bước thủ tục điều hành chặt chẽ theo đúng quy chế. Toàn thể đại biểu đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch (gồm 5 đồng chí), Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; đồng thời thông qua Chương trình làm việc cùng Quy chế Đại hội. Đại hội đã nghe Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Chủ tịch Hội, đã trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, xác nhận toàn bộ đại biểu triệu tập đều đủ tư cách tham dự.

Đại hội cũng đã nghe Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Báo cáo tổng kết công tác Hội giai đoạn 2023 - 2026 và đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II. Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Chủ tịch Hội, trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành nhiệm kỳ I...

Các đại biểu tham dự khai mạc phiên thứ nhất Đại hội

Phát biểu bế mạc phiên thứ nhất Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và trên 150.000 hội viên Cựu CAND trong toàn quốc, Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam trân trọng bày tỏ tình cảm sâu sắc, ghi nhận những đóng góp tích cực, quan trọng của các đồng chí hội viên trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của Hội Cựu CAND Việt Nam nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí khẳng định, phiên làm việc đã hoàn thành tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu CAND Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào sáng ngày 3/10/2026. Tại phiên chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo Đại hội Hội Cựu CAND Việt Nam.