Khai mạc Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81: Tầm quan trọng của việc khôi phục lòng tin

Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ ngày 22-9-2026

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Khalilur Rahman, Chủ tịch khóa 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng lại lòng tin.

"Niềm tin không phải tự nhiên mà có. Nó phải được gây dựng. Và tôi tin rằng chúng ta gây dựng niềm tin bằng ba cách: thứ nhất, thẳng thắn thừa nhận những thiếu sót của mình. Thứ hai, xem xét lại một cách toàn diện những cải cách của Liên hợp quốc để đạt được hiệu quả tốt hơn. Và thứ ba, kiến tạo nhiệm vụ của chúng ta toàn diện hơn và thu hút tất cả các bên liên quan, từ mọi tầng lớp trong xã hội" - ông nói.

Ông Rahman cho biết, các quốc gia thành viên Liên hợp quốc có mặt trong phiên họp này để chứng tỏ rằng họ đã học hỏi những điều hiệu quả, sẵn sàng đối mặt với những gì không hiệu quả, và có thể xây dựng một Liên hợp quốc không chỉ có khả năng thích ứng với sự thay đổi, mà còn có khả năng định hình sự thay đổi.

Ông Khalilur Rahman (ở giữa), Chủ tịch khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng LHQ phát biểu

"Để nắm bắt cơ hội đó, chúng ta phải đủ thực tế để đối mặt với những khó khăn, đủ can đảm để cải cách và đủ bao dung để đưa những người phù hợp vào cuộc thảo luận" - ông nói. "Theo tôi, đó là cách chúng ta khôi phục niềm tin vào tổ chức của mình và giúp nó sẵn sàng cho tương lai".

Trong báo cáo "tình hình thế giới" ngay trước khi khai mạc, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi một thế giới đa cực kết nối, thay vì một thế giới phân mảnh.

"Chúng ta rõ ràng đang tiến tới một thế giới đa cực. Và sự chuyển biến đó là không thể đảo ngược. Nhưng có nhiều cách để xây dựng thế giới đa cực", ông Guterres nói.

"Có một khả năng là thế giới phân mảnh và chủ nghĩa giao dịch. Một thế giới căng thẳng leo thang và sự ngờ vực ngày càng sâu sắc, thị trường tan vỡ và các thể chế suy yếu, sự hợp tác bị thu hẹp và những tính toán theo kiểu "được ăn cả, ngã về không". Về nhiều mặt, đó chính là quỹ đạo mà chúng ta đang đi ngày nay" - ông nói.

"Nhưng còn một con đường khác - con đường hướng tới một thế giới đa cực kết nối. Một thế giới được xây dựng trên sự phụ thuộc lẫn nhau và được duy trì bởi mạng lưới dày đặc các mối liên kết kinh tế, chính trị, xã hội và công nghệ. Một thế giới trong đó nhiều trung tâm ảnh hưởng cùng tồn tại trong một khuôn khổ chung của luật pháp quốc tế và các quy tắc chung" - người đứng đầu Liên hợp quốc nhấn mạnh.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu

"Một thế giới như vậy có thể giúp chúng ta tránh được xu hướng bá quyền và cả điều mà tôi gọi là Sự rạn nứt lớn: Thế giới chia rẽ thành hai khối đối địch với các hệ thống kinh tế, công nghệ và an ninh riêng biệt. Một thế giới kết nối nhận ra rằng không một thế lực nào có thể giải quyết những thách thức hiện nay một mình" - ông Guterres nói.

Ông Guterres cho biết, một thế giới đa cực kết nối có thể tạo điều kiện để giải quyết các vấn đề toàn cầu một cách cân bằng và đại diện hơn, nhưng điều đó đòi hỏi một hệ thống đa phương tập trung vào Liên hợp quốc phải cân bằng và đại diện.

Những thể chế mạnh, hiệu quả phản ánh thực tế và tầm ảnh hưởng tương đối đang thay đổi dần của các quốc gia và nền kinh tế trong thế giới ngày nay, chứ không phải là các thỏa thuận quyền lực của 80 năm trước.

“May mắn thay, chúng ta không phải bắt đầu từ con số không. Chúng ta đã có một nền tảng ràng buộc: Hiến chương Liên hợp quốc. Và những nguyên tắc tạo nên sức sống của nó. Nguyên tắc tối cao của luật pháp quốc tế. Tôn trọng phẩm giá con người. Và theo đuổi công lý trên mọi phương diện. Đây là xương sống cho việc thực thi quyền lực một cách hiệu quả, hợp pháp và có trách nhiệm trong thế kỷ XXI”, ông nói.

Theo Xinhua