Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết, Kỳ họp thứ 2, QH khoá XVI khai mạc sớm hơn thông lệ, trong khi khối lượng công tác lập pháp rất lớn. Tại Kỳ họp này, QH dự kiến thông qua 38 luật, nhiều nghị quyết quan trọng trong đó có 7 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Phiên họp tháng 10 của UBTVQH được tổ chức sớm nhằm dành thêm thời gian để các cơ quan hoàn thiện hồ sơ các dự án trước khi trình QH.

Tại Phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về 5 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật, 2 nội dung về vấn đề quan trọng trình QH; các báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương; các báo cáo về công tác dân nguyện và rà soát lần cuối công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 2.

UBTVQH cũng dự phòng thời gian xem xét các nội dung khác đề xuất đưa vào Chương trình Kỳ họp nếu các cơ quan kịp chuẩn bị hồ sơ và bảo đảm chất lượng.

Để tiếp tục chuẩn bị tốt cho Kỳ họp thứ 2, Chủ tịch QH đề nghị phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, nâng cao chất lượng từng nội dung trình QH. Chủ tịch QH lưu ý, các dự án được thảo luận tại Phiên họp này có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan chặt chẽ đến môi trường đầu tư, kinh doanh cũng như quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước.

Trong số 5 dự án luật, 4 dự án đã được QH cho ý kiến về định hướng tại Kỳ họp trước. Trong đó, dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật về văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa nền tảng đối với toàn bộ nền kinh tế và công tác xây dựng pháp luật. Do vậy, cần tập trung làm rõ những vấn đề mang tính cốt yếu, phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu.

Đặc biệt đề cập tới dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch QH nêu rõ, dự án Luật này liên quan tới toàn bộ nền kinh tế và cuộc sống của người dân nên “phải làm chặt, làm kỹ, đặt việc hoàn thiện để thông qua tại Kỳ họp này là nhiệm vụ hết sức trọng tâm”.

Nhằm sớm khắc phục căn bản tình trạng thực thi pháp luật còn là khâu yếu như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tại Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật ngày 28/9/2026, Chủ tịch QH đặc biệt lưu ý, ngay từ khâu xây dựng, phải tính kỹ quy định có khả thi không, ai thực hiện, thực hiện như thế nào và trách nhiệm đến đâu?

Cơ quan thẩm tra phải thể hiện rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ phương án xử lý, đồng thời phân định rõ dự án đủ điều kiện trình QH xem xét, thông qua và dự án chưa đủ điều kiện, phải tiếp tục hoàn thiện. Đồng thời, phải chủ động, linh hoạt hơn trong tổ chức thẩm tra.

“Trong điều kiện thời gian chuẩn bị Kỳ họp rất gấp, hồ sơ gửi đến đâu phải khẩn trương nghiên cứu, thẩm tra đến đó. UBTVQH chủ động bố trí thời gian, sẵn sàng tổ chức họp khi có tài liệu; không để chậm một khâu làm ảnh hưởng đến tiến độ chung”, Chủ tịch QH yêu cầu.

Một yêu cầu khác được Chủ tịch QH đưa ra là phải chủ động xử lý ngay những vấn đề cần thiết trước Kỳ họp, không để dồn việc vào những ngày cuối.

Theo Chủ tịch QH, Kỳ họp thứ 2 sẽ rất áp lực về thời gian, dự kiến diễn ra trong 1 tháng, khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 21/11. Chủ tịch QH đề nghị, sau Hội nghị Trung ương 4, các cơ quan cần khẩn trương rà soát những chủ trương, định hướng mới cần thể chế hóa để đề xuất nhiệm vụ lập pháp, chủ động nghiên cứu, chuẩn bị từ sớm; không để đến gần cuối Kỳ họp mới gửi hồ sơ sang QH.

Với những nội dung liên quan đến nhiều cơ quan, lĩnh vực, Chủ tịch QH yêu cầu thống nhất thông tin, cách tiếp cận và phương án xử lý trước khi trình. Những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau phải được chủ động nhận diện, dự liệu từ sớm, chuẩn bị đầy đủ căn cứ, thông tin và phương án giải trình thuyết phục.

Chủ tịch QH cũng yêu cầu nghiêm túc thực hiện Chương trình phiên họp của UBTVQH. Cho biết UBTVQH sẵn sàng chia sẻ áp lực tiến độ, đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan; sẵn sàng bố trí thời gian, kể cả ngoài giờ để cùng tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các công việc thuộc thẩm quyền, trình QH xem xét, quyết định đúng tiến độ nhưng Chủ tịch QH cũng lưu ý, sự chủ động, linh hoạt của UBTVQH phải đi cùng với kỷ luật và trách nhiệm của các cơ quan.

Bên cạnh đó, Chủ tịch QH đề nghị các cơ quan trình và các cơ quan của QH bám sát chương trình, kế hoạch đã xác định; chủ động chuẩn bị từ sớm, phối hợp từ trước, không để sát thời điểm mới báo cáo chưa kịp tiến độ, chưa hoàn thiện hồ sơ hoặc đề nghị lùi, rút, điều chỉnh nhiều lần.

Lưu ý từ nay tới khai mạc Kỳ họp thứ Hai còn 16 ngày, Chủ tịch QH đề nghị các Ủy viên UBTVQH phát huy cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp những ý kiến xác đáng, bảo đảm mọi nội dung trình QH phải thật sự chín về chính trị, vững về pháp lý, kỹ lưỡng về hồ sơ và khả thi về thực tiễn để góp phần vào thành công Kỳ họp.