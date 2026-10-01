Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 1/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 7, phiên họp thường kỳ cuối cùng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Chủ trì và phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết phiên họp tổ chức thành 2 đợt: Đợt 1 từ chiều ngày 1 và 2/10/2026; đợt 2 sẽ diễn ra sau Hội nghị Trung ương.

Phiên họp tập trung cho ý kiến về: 5 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật, 2 nội dung về vấn đề quan trọng trình Quốc hội; các báo cáo của Chính phủ về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương; các báo cáo về công tác dân nguyện; rà soát, cho ý kiến lần cuối về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng dự phòng thời gian để xem xét các nội dung khác đề xuất vào Chương trình Kỳ họp trước khi trình Quốc hội, nếu các cơ quan kịp hoàn thiện hồ sơ và có chất lượng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Kỳ họp thứ 2 khai mạc sớm hơn thông lệ với khối lượng công tác lập pháp rất lớn. Do vậy, việc tổ chức Phiên họp tháng 10 sớm hơn là để các cơ quan có nhiều thời gian hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Quốc hội.

Để tiếp tục chuẩn bị tốt cho Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, nâng cao chất lượng từng nội dung trình Quốc hội. Các dự án đưa ra thảo luận tại phiên họp này có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan chặt chẽ đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quản lý, sử dụng nguồn lực của đất nước (4/5 dự án đã được Quốc hội cho ý kiến về định hướng tại Kỳ họp trước). Trong đó, dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật về văn bản quy phạm pháp luật là những đạo luật có ý nghĩa nền tảng đối với toàn bộ nền kinh tế và công tác xây dựng pháp luật. Do vậy, cần tập trung làm rõ những vấn đề mang tính cốt yếu, phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội lưu ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi) liên quan tới toàn bộ nền kinh tế và cuộc sống của người dân nên phải làm chặt, làm kỹ, đặt việc hoàn thiện dự án để thông qua tại Kỳ họp này là nhiệm vụ trọng tâm.

Để sớm khắc phục căn bản tình trạng thực thi pháp luật còn là khâu yếu như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tại Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật ngày 28/9/2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay từ khâu xây dựng, phải tính kỹ quy định có khả thi không, ai thực hiện, thực hiện như thế nào và trách nhiệm đến đâu.

Cơ quan thẩm tra phải thể hiện rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ phương án xử lý, đồng thời phân định rõ dự án đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua và dự án chưa đủ điều kiện, phải tiếp tục hoàn thiện. Đồng thời, phải chủ động, linh hoạt hơn trong tổ chức thẩm tra. Trong điều kiện thời gian chuẩn bị Kỳ họp rất gấp, hồ sơ gửi đến đâu phải khẩn trương nghiên cứu, thẩm tra đến đó. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động bố trí thời gian, sẵn sàng tổ chức họp khi có tài liệu; không để chậm một khâu làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chủ động xử lý ngay những vấn đề cần thiết trước Kỳ họp, không để dồn việc vào những ngày cuối.

Nêu rõ Kỳ họp thứ 2 sẽ rất áp lực về thời gian (dự kiến chỉ diễn ra trong 1 tháng) trong khi khối lượng nhiệm vụ rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau Hội nghị Trung ương, các cơ quan khẩn trương rà soát các chủ trương, định hướng mới cần thể chế hóa để đề xuất nhiệm vụ lập pháp và chủ động nghiên cứu, chuẩn bị; không để tình trạng gần cuối kết thúc Kỳ họp mới gửi hồ sơ sang Quốc hội.

Đối với những nội dung liên quan đến nhiều cơ quan, nhiều lĩnh vực, phải thống nhất thông tin, cách tiếp cận và phương án xử lý trước khi trình Quốc hội. Những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau phải chủ động nhận diện, dự liệu sớm và chuẩn bị đầy đủ căn cứ, thông tin, phương án giải trình thuyết phục.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan không chỉ theo dõi phần việc của cơ quan mình, mà phải chủ động nắm những nội dung khác liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách trong tổ chức, điều hành, thực hiện chương trình Kỳ họp; phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến chương trình.

Một yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội đưa ra là nghiêm túc thực hiện chương trình phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẵn sàng chia sẻ áp lực tiến độ, đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan; sẵn sàng bố trí thời gian, kể cả ngoài giờ để cùng tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các công việc thuộc thẩm quyền, trình Quốc hội xem xét, quyết định đúng tiến độ. Tuy nhiên, sự chủ động, linh hoạt của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải đi cùng với kỷ luật và trách nhiệm của các cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan trình, các cơ quan của Quốc hội bám sát chương trình, kế hoạch đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định; chủ động chuẩn bị từ sớm, phối hợp từ trước, không để đến sát thời điểm mới báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội là chưa kịp tiến độ, chưa hoàn thiện hồ sơ hoặc đề nghị lùi, rút, điều chỉnh nhiều lần.

Chỉ còn 16 ngày nữa là khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp những ý kiến xác đáng, bảo đảm mọi nội dung trình Quốc hội phải thật sự chín về chính trị, vững về pháp lý, kỹ lưỡng về hồ sơ và khả thi về thực tiễn để góp phần vào thành công Kỳ họp.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ để rà soát những dự án luật còn ý kiến khác nhau, xin ý kiến lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ để có sự thống nhất chung./.