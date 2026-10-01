Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chất lượng của một quyết sách phụ thuộc rất lớn vào việc chúng ta nhìn thấy vấn đề sớm đến đâu, hiểu rõ các lựa chọn đến mức nào và lường trước được những hệ quả gì. Việc quan trọng là hình thành một năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong nhiều năm tới.