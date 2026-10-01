Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN)
Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)