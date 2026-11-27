Sáng 27/11, Phiên họp Hội đồng Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11 đã khai mạc tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban CPTPP năm 2026.

Tham dự phiên họp có các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thành viên CPTPP. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Năm Chủ tịch CPTPP 2026 của Việt Nam với chủ đề “Tầm nhìn chung - Hành động chung”.

Phiên họp Hội đồng Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh sự hiện diện của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thành viên CPTPP tại phiên họp không chỉ thể hiện sự ủng hộ quý báu dành cho Việt Nam trên cương vị Chủ tịch CPTPP 2026 mà còn tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của tất cả các nước thành viên đối với sự phát triển và tương lai của Hiệp định.

Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, môi trường kinh tế và thương mại toàn cầu đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc. Sự bất định gia tăng, dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cùng yêu cầu cấp thiết về phát triển bền vững đang đặt ra những thách thức mới, đồng thời mở ra những hướng đi mới cho hợp tác kinh tế quốc tế.

Trong bối cảnh đó, cách tiếp cận tập thể trong khuôn khổ CPTPP ngày càng thể hiện ý nghĩa thiết thực. CPTPP không chỉ là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với tiêu chuẩn cao mà còn là minh chứng cho niềm tin chung của các thành viên vào một môi trường thương mại mở, minh bạch, ổn định, có khả năng dự đoán và dựa trên luật lệ.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Hơn bao giờ hết, chúng ta cần củng cố hơn nữa vai trò của CPTPP trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư, làm sâu sắc hội nhập kinh tế khu vực, củng cố hệ thống thương mại đa phương, nâng cao khả năng thích ứng và sức chống chịu của các nền kinh tế trước những biến động kinh tế toàn cầu”.

Bộ trưởng Bộ Công Thương ﻿Lê Mạnh Hùng phát biểu tại phiên khai mạc.

Theo Bộ trưởng, việc tiếp tục phát huy vai trò của CPTPP không chỉ góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa các thành viên mà còn có ý nghĩa trong việc nâng cao khả năng ứng phó trước những thay đổi của môi trường kinh tế quốc tế.

Nhìn lại năm 2026, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đánh giá các thành viên CPTPP đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tinh thần hợp tác, trách nhiệm và đồng thuận. Trong đó, các nước đã có những bước tiến trong nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định, thúc đẩy các tiến trình nâng cấp và gia nhập CPTPP, đồng thời triển khai những sáng kiến hợp tác nhằm bảo đảm Hiệp định thích ứng với thực tiễn thương mại quốc tế và sự phát triển của kinh tế.

Bên cạnh đó, các thành viên đã nỗ lực tăng cường gắn kết và đối thoại với những đối tác bên ngoài. Hoạt động này mở ra các hướng hợp tác mới, góp phần nâng cao vị thế của CPTPP trong cấu trúc kinh tế và thương mại khu vực cũng như toàn cầu.

Đồng thời, các nước cũng chú trọng hơn tới việc tăng cường gắn kết và đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trực tiếp chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất sáng kiến và đóng góp vào việc thực thi Hiệp định hiệu quả hơn.

Nhấn mạnh ý nghĩa của những lợi ích thực tế mà CPTPP mang lại, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho rằng: “Thành công của CPTPP không chỉ được đo lường bằng mức độ mở cửa thị trường hay tiến độ đạt được trong đàm phán mà quan trọng hơn cả là bằng những cơ hội và lợi ích thiết thực mà Hiệp định mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân tại các nền kinh tế thành viên”.

Phiên họp là cơ hội quan trọng để các thành viên cùng định hình những ưu tiên và định hướng phát triển trong tương lai.

Trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam trân trọng đánh giá cao tinh thần hợp tác mang tính xây dựng, sự ủng hộ quý báu và những đóng góp thực chất của tất cả các thành viên; đồng thời ghi nhận nỗ lực của các ủy ban, quan chức cao cấp và nhóm công tác CPTPP trong suốt năm 2026. Đây là nền tảng để các nước tiếp tục phối hợp, xử lý những vấn đề đặt ra trong quá trình thực thi Hiệp định.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, phiên họp không chỉ là dịp nhìn lại những kết quả đạt được trong năm 2026 mà còn là cơ hội quan trọng để các thành viên cùng định hình những ưu tiên và định hướng phát triển trong tương lai.

Việt Nam kỳ vọng các quyết định và định hướng được thống nhất tại phiên họp sẽ tạo động lực mới cho CPTPP, không chỉ về quy mô, phạm vi hợp tác mà còn về chất lượng và hiệu quả hội nhập kinh tế giữa các thành viên.

Bày tỏ tin tưởng vào triển vọng hợp tác, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định các thành viên có thể cùng xây dựng một CPTPP ngày càng vững mạnh, năng động, cởi mở và có khả năng thích ứng cao, tiếp tục là hình mẫu của hợp tác kinh tế dựa trên luật lệ, đóng góp tích cực vào ổn định, tăng trưởng và thịnh vượng chung của khu vực cũng như thế giới.