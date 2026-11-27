Tham dự phiên họp có các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thành viên CPTPP. Phiên họp nằm trong khuôn khổ Năm Chủ tịch CPTPP 2026 của Việt Nam với chủ đề “Tầm nhìn chung - Hành động chung”.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh sự hiện diện của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thành viên CPTPP tại phiên họp không chỉ thể hiện sự ủng hộ quý báu dành cho Việt Nam trên cương vị Chủ tịch CPTPP 2026 mà còn tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của tất cả các nước thành viên đối với sự phát triển và tương lai của Hiệp định.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11.

Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, môi trường kinh tế và thương mại toàn cầu đang chuyển biến sâu sắc. Sự bất định gia tăng, sự dịch chuyển các chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cùng yêu cầu cấp thiết về phát triển bền vững đang đặt ra nhiều thách thức mới, đồng thời cũng mở ra những cơ hội mới cho hợp tác kinh tế quốc tế sâu rộng hơn.

Trong bối cảnh đó, cách tiếp cận tập thể trong khuôn khổ CPTPP càng trở nên có ý nghĩa thiết thực hơn bao giờ hết. CPTPP không chỉ là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao mà còn thể hiện niềm tin chung vào một môi trường thương mại cởi mở, minh bạch, ổn định, dựa trên luật lệ.

“Hơn bao giờ hết, chúng ta cần củng cố hơn nữa vai trò của CPTPP trong việc thúc đẩy và tăng cường tự do hóa thương mại và đầu tư, làm sâu sắc hội nhập kinh tế khu vực, củng cố hệ thống thương mại đa phương, nâng cao khả năng thích ứng và sức chống chịu của các nền kinh tế trước những biến động kinh tế toàn cầu”, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Quang cảnh Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11.

Nhìn lại năm 2026, trên tinh thần hợp tác, trách nhiệm và đồng thuận giữa tất cả các nước thành viên, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho rằng CPTPP đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đó là đạt những tiến triển tích cực trong việc nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định, thúc đẩy các tiến trình nâng cấp và gia nhập CPTPP, triển khai các sáng kiến hợp tác nhằm bảo đảm Hiệp định luôn thích ứng linh hoạt với thực tiễn thương mại và phát triển kinh tế quốc tế; nỗ lực đáng kể nhằm tăng cường đối thoại với các đối tác bên ngoài, qua đó mở ra những hướng hợp tác mới, đồng thời nâng cao vai trò và vị thế của CPTPP trong cấu trúc kinh tế-thương mại khu vực và toàn cầu; chú trọng hơn tới việc tăng cường gắn kết và đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trực tiếp chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất sáng kiến và đóng góp vào việc thực thi Hiệp định hiệu quả hơn.

“Thành công của CPTPP không chỉ được đo lường bằng mức độ mở cửa thị trường hay tiến độ đạt được trong đàm phán mà quan trọng hơn cả là bằng những cơ hội và lợi ích thiết thực mà Hiệp định mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân tại các nền kinh tế thành viên. Trên cương vị Chủ tịch CPTPP 2026, Việt Nam đánh giá rất cao tinh thần hợp tác mang tính xây dựng, sự ủng hộ quý báu và những đóng góp thực chất của tất cả các nước thành viên. Tôi tin tưởng rằng trên tinh thần đoàn kết, xây dựng, trách nhiệm và đồng thuận, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một CPTPP ngày càng vững mạnh, năng động, cởi mở và có khả năng thích ứng cao, tiếp tục đóng vai trò là hình mẫu về hợp tác kinh tế dựa trên luật lệ, đóng góp tích cực vào ổn định, tăng trưởng, thịnh vượng chung của khu vực và thế giới”, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng phát biểu.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng, các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thành viên CPTPP tại phiên họp.

Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 không chỉ là dịp để các nước thành viên nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong năm 2026 mà còn là cơ hội quan trọng để cùng nhau định hình các ưu tiên và phương hướng phát triển trong tương lai của CPTPP. Tại phiên họp, các nước thành viên sẽ rà soát tình hình thực thi Hiệp định, các tiến trình nâng cấp và gia nhập CPTPP, đồng thời thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác nội khối, mở rộng quan hệ với các đối tác bên ngoài và tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của CPTPP. Những quyết định và định hướng được thống nhất tại phiên họp được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới cho sự phát triển không ngừng của CPTPP, không chỉ về quy mô và phạm vi hợp tác mà còn về chiều sâu, chất lượng và hiệu quả hội nhập kinh tế giữa các nước thành viên.