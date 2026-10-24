Khai mạc phiên chợ ứng dụng thương mại điện tử - Phát động Ngày mua sắm trực tuyến

Dự chương trình có đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương;đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh nhấn nút phát động Ngày mua sắm trực tuyến năm 2026.

Ban Tổ chức phát động hưởng ứng Chương trình Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday năm 2026 do Bộ Công thương tổ chức với chủ đề: “Thương mại điện tử không khoảng cách”, kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chủ động tham gia các sàn thương mại điện tử, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, livestream bán hàng và kết nối cung cầu; chú trọng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa bao bì, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Đề nghị các đơn vị cung cấp nền tảng số, ngân hàng, doanh nghiệp vận chuyển tăng cường hỗ trợ công nghệ, thanh toán không dùng tiền mặt và giải pháp giao nhận hàng hóa thuận tiện, an toàn; khuyến khích người tiêu dùng tích cực mua sắm trực tuyến, ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam và các sản phẩm OCOP, đặc sản Cao Bằng.

Phiên chợ diễn ra từ ngày 23 - 25/10, tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường, mở rộng đầu ra, đồng thời, góp phần nâng cao kỹ năng kinh doanh số và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh.

Hiện, toàn tỉnh có 188 sản phẩm OCOP của 123 chủ thể, cùng nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản và đặc sản địa phương có tiềm năng phát triển trên thị trường trực tuyến.

Lãnh đạo Sở Công thương tham gia cùng KOL livestream bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút phát động hưởng ứng Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh; tham quan 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc sản và sản phẩm du lịch tỉnh; trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu thông tin sản phẩm bằng mã QR; hoạt động livestream bán hàng trên nền tảng TikTok Shop với sự tham gia của các KOL góp phần quảng bá sản phẩm, hỗ trợ các chủ thể kinh doanh tiếp cận khách hàng trên môi trường số.