Khai mạc Phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc trưng vùng miền

Ban Tổ chức và các đại biểu cắt băng khai mạc phiên chợ.

Các đại biểu dự khai mạc phiên chợ.

Dự khai mạc phiên chợ có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, lãnh đạo phường Tam Điệp; đại diện các HTX, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Phiên chợ có quy mô 70 gian hàng, thu hút các hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh tham gia. Các gian hàng trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng như: sản phẩm OCOP, nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, may mặc và đặc biệt là các sản phẩm ẩm thực đặc trưng của nhiều vùng miền trong khu vực. Phiên chợ diễn ra trong 6 ngày từ 3-8/11.

Mỗi sản phẩm được giới thiệu tại phiên chợ vừa là sản phẩm hàng hóa phục vụ tiêu dùng, vừa là kết tinh của trí tuệ, công sức, tâm huyết của người lao động; đồng thời mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa của mỗi địa phương. Qua đó, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh, giới thiệu những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đến đông đảo người tiêu dùng.

Phiên chợ là hoạt động thiết thực nhằm tạo không gian giao lưu, kết nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng. Đây cũng là dịp để các HTX, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và từng bước hình thành các mối liên kết sản xuất, tiêu thụ ổn định, lâu dài.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, phiên chợ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, nâng cao năng lực cạnh tranh của các HTX, doanh nghiệp; đồng thời khuyến khích người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn những sản phẩm trong nước, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền. Qua đó, tạo động lực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Nhân dịp này, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Liên minh HTX tỉnh và phường Tam Điệp đã trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Ban Tổ chức và các đại biểu trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.