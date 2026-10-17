Các đại biểu cắt băng khai mạc Phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền tại xã Hải Hậu.

Dự khai mạc có đồng chí Đỗ Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; lãnh đạo xã Hải Hậu cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, HTX, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu tham dự khai mạc Phiên chợ.

Phiên chợ diễn ra từ ngày 17 đến 22/10, có quy mô 60 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản, thực phẩm chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ, may mặc, hàng tiêu dùng và đặc sản ẩm thực của nhiều vùng miền. Đây là dịp để các HTX, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Đồng thời, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh.

Thông qua phiên chợ, Ban tổ chức tạo điều kiện để các đơn vị kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác phân phối, mở rộng kênh tiêu thụ; đồng thời khuyến khích các HTX, doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Hoạt động cũng góp phần hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.