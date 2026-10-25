Khai mạc Phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và ẩm thực vùng miền xã Giao Thủy năm 2026

Các đồng chí lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh và xã Giao Thủy cắt băng khai mạc phiên chợ.

Tham dự khai mạc phiên chợ có lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình, Thường trực Đảng ủy xã Giao Thủy, đại diện các doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh.

Phiên chợ có quy mô 70 gian hàng của các HTX, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh. Các sản phẩm được giới thiệu, bày bán khá phong phú, từ nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ đến hàng tiêu dùng, may mặc và ẩm thực đặc trưng vùng miền. Theo Ban Tổ chức, Phiên chợ diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 24/10 đến ngày 29/10, tạo không gian để các đơn vị quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương và phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Đại diện lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh phát biểu khai mạc phiên chợ.

Phát biểu khai mạc, đại diện lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh ý nghĩa của việc thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Mỗi sản phẩm và đặc sản vùng, miền đều mang giá trị kinh tế, đồng thời thể hiện tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa của từng địa phương. Việc hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp phát huy những giá trị đó sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Định hướng này phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 30/1/2026 của Tỉnh ủy về xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 (đã xác định mục tiêu phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, sản phẩm đặc hữu, sản phẩm OCOP; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển các chuỗi liên kết ). Trong đó, kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX giữ vai trò kết nối hộ sản xuất với thị trường, người nông dân, doanh nghiệp và hệ thống phân phối.

Đại diện lãnh đạo Liên minh HTX đề nghị các HTX, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp tục nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh chuyển đổi số và thương mại điện tử. Đồng thời mong muốn các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, tạo điều kiện để các đơn vị mở rộng hợp tác và đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, phiên chợ còn tạo cơ hội để các HTX, doanh nghiệp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu nhu cầu thị trường và kết nối với các đối tác. Việc tăng cường liên kết giữa các đơn vị trong sản xuất, kinh doanh được kỳ vọng góp phần hình thành chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tập thể.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại phiên chợ.

Phiên chợ cũng góp phần hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng; đồng thời tạo động lực để các cơ sở sản xuất tiếp tục đổi mới, hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.