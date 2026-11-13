Các đại biểu cắt băng khai mạc Phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và ẩm thực vùng miền tại xã Phát Diệm.

Phiên chợ diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 12/11 đến hết ngày 17/11/2026, với quy mô hơn 70 gian hàng, trưng bày trên 1.000 sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền của các HTX, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Các sản phẩm thuộc nhiều nhóm ngành hàng, từ nông sản, thực phẩm chế biến đến sản phẩm thủ công mỹ nghệ và làng nghề truyền thống.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, trong khuôn khổ phiên chợ còn diễn ra chương trình giao lưu, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Ngay trong tối khai mạc, các gian hàng đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu, mua sắm. Sản phẩm phong phú, mang đặc trưng của nhiều vùng miền tạo nên không gian giao thương sôi động.

Đồng chí Lê Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phát Diệm tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cũng tại phiên chợ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao 30 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phát Diệm.

Phiên chợ là hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo điều kiện để các HTX, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh quảng bá sản phẩm, giới thiệu thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ; qua đó góp phần đưa những sản phẩm nông nghiệp, làng nghề, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương thành những sản phẩm có thương hiệu, có giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường; đồng thời thúc đẩy kết nối giao thương, liên kết sản xuất, kinh doanh giữa các đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại phiên chợ.

Chương trình cũng góp phần tạo thêm không gian giao lưu văn hóa, ẩm thực, mua sắm, góp phần quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương và đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của nhân dân. Đồng thời là hoạt động ý nghĩa chào mừng 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.