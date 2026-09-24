Khai mạc Phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và ẩm thực vùng miền năm 2026 tại phường Nam Định

Các đại biểu cắt băng khai mạc phiên chợ.

Dự khai mạc có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Công thương, Hội Nông dân tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường); lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình và Liên minh HTX một số tỉnh, thành phố; lãnh đạo phường Nam Định; đại diện các doanh nghiệp, HTX cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Các đại biểu dự khai mạc phiên chợ.

Phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và ẩm thực vùng miền năm 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 29/9, quy tụ 130 gian hàng của các HTX, doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lào Cai, Thái Nguyên, Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Ninh Bình.

Sản phẩm được trưng bày, giới thiệu gồm: nông sản, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, may mặc... Đây đều là các sản phẩm được sản xuất theo phương pháp hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP, OCOP và là các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng vùng miền, có xuất xứ rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Điểm đáng chú ý của phiên chợ là hoạt động kết nối giữa các HTX, cơ sở sản xuất với doanh nghiệp chế biến, phân phối, thương mại và logistics. Việc tổ chức phiên chợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, HTX trao đổi nhu cầu, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; đồng thời hướng tới ký kết các bản ghi nhớ, hợp đồng liên kết phù hợp với nhu cầu thực tế.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại phiên chợ.

Phát biểu khai mạc, đại diện lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh nhấn mạnh, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường trong nước.

Phiên chợ là hoạt động cụ thể nhằm đưa sản phẩm HTX đến gần hơn với thị trường. Qua đó, các HTX, doanh nghiệp có điều kiện quảng bá thương hiệu, mở rộng kênh phân phối, nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới mẫu mã và tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử trong tiêu thụ hàng hóa.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại phiên chợ.

Cùng với hoạt động trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, trong các buổi tối diễn ra phiên chợ còn có chương trình biểu diễn văn nghệ, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động tại phiên chợ và quảng bá sản phẩm gắn với đặc trưng văn hóa của các vùng miền.