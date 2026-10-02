Khai mạc phiên chợ quảng bá sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng

Tối 2-10, tại Siêu thị Co.opmart Thanh Hà (phường Phan Rang), Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Phiên chợ xúc tiến các sản phẩm du lịch nông nghiệp, cộng đồng, sinh thái gắn với sản phẩm OCOP lần thứ III năm 2026.

Phiên chợ có 22 HTX, doanh nghiệp là thành viên Liên minh HTX tỉnh Khánh Hòa tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Các đơn vị mang đến nhiều sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong tỉnh, thuộc nhiều nhóm hàng như: Nho, hành tím, măng tây, nông sản hữu cơ, sản phẩm từ rong biển, hạt điều, nông sản chế biến, gốm Chăm Bàu Trúc cùng nhiều sản phẩm đặc trưng khác. Qua đó, tạo không gian quảng bá, giới thiệu đa dạng sản vật, ngành nghề truyền thống và sản phẩm OCOP đến người dân, du khách; đồng thời hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp kết nối cung - cầu, giới thiệu thương hiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia phiên chợ.

Các đại biểu cắt băng khai mạc phiên chợ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh cho biết, phiên chợ nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP của khu vực kinh tế tập thể, HTX, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho thành viên HTX. Đây cũng là dịp để các HTX, doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm đối tác, tăng cường liên kết sản xuất, kinh doanh và từng bước hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất. Thông qua những hoạt động kết nối như phiên chợ, các HTX có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng để tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng đầu ra theo hướng ổn định, bền vững.

Khách hàng tham quan, mua sắm các sản phẩm tại phiên chợ.

Phiên chợ diễn ra đến hết ngày 4-10.