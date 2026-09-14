Khai mạc phiên chợ hàng Việt tại xã Đông Giang

Nhiều mặt hàng nông sản, đặc trưng miền núi bày bán tại phiên chợ. Ảnh: NGỌC VY

Diễn ra từ ngày 14 đến 16/9, phiên chợ quy tụ khoảng 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản miền núi và nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Các gian hàng bày bán lương thực, thực phẩm, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, bột giặt, đồ gia dụng... đều được kiểm tra, bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm và niêm yết giá công khai.

Ngoài ra, các đơn vị triển khai chương trình ưu đãi, tặng quà hoặc giảm giá trực tiếp từ 5% đến 10%, tạo điều kiện để người dân miền núi tiếp cận, mua sắm hàng hóa chất lượng với giá hợp lý.

Ban tổ chức cam kết các sản phẩm đảm bảo nguồn gốc phục vụ người tiêu dùng miền núi. Ảnh: NGỌC VY

Phát biểu khai mạc, đại diện Sở Công Thương cho biết, phiên chợ được tổ chức nhằm đưa hàng hóa có chất lượng đến gần hơn với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với thị trường.

Trong thời gian diễn ra phiên chợ, bên cạnh trưng bày, giới thiệu sản phẩm còn có các hoạt động giao lưu văn hóa tại khu vực sân khấu phục vụ người dân và du khách.