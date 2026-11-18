Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa và tăng cường kết nối giao thương giữa Việt Nam với Campuchia.

Các đại biểu cắt băng khai mạc phiên chợ. Ảnh: Vũ Thảo

Tham gia phiên chợ có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Gia Lai; Sở Thương mại các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia); đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh Gia Lai; các doanh nghiệp của Campuchia.

Đại biểu tham quan gian hàng của các cơ sở sản xuất ở Gia Lai. Ảnh: Vũ Thảo

Phiên chợ diễn ra từ ngày 18 đến 20-11, có quy mô khoảng 50 gian hàng, với các mặt hàng trưng bày, giới thiệu khá đa dạng, tập trung vào nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương, hàng tiêu dùng và những mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Campuchia.

Không chỉ là hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, phiên chợ còn tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và thương nhân 2 nước gặp gỡ, trao đổi thông tin thị trường, tìm hiểu nhu cầu tiêu dùng, năng lực cung ứng và tìm kiếm đối tác kinh doanh.

Qua đó, mở ra cơ hội thiết lập các mối liên kết thương mại, mở rộng mạng lưới phân phối và từng bước đưa hàng hóa Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Campuchia.

Khách tham quan tại gian hàng của Campuchia. Ảnh: Vũ Thảo

Việc tổ chức phiên chợ nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa Gia Lai với các địa phương thuộc Vương quốc Campuchia, trong đó có các tỉnh Ratanakiri và Stung Treng.

Hoạt động được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối cung - cầu, thúc đẩy trao đổi hàng hóa và hình thành những mối quan hệ hợp tác kinh doanh ổn định, lâu dài giữa doanh nghiệp hai bên.

Các đại biểu tham quan gian hàng của các cơ sở sản xuất ở Gia Lai. Ảnh: Vũ Thảo

Đây cũng là dịp khai thác lợi thế vị trí địa lý và hạ tầng giao thương tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tạo thêm động lực thúc đẩy lưu thông hàng hóa, hoạt động xuất nhập khẩu và phát triển thương mại khu vực biên giới.

Bên cạnh ý nghĩa kinh tế, phiên chợ còn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.