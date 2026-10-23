Khai mạc Pháp hội niệm Phật tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM)

Thượng tọa Thích Thanh Phong, trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm, Trưởng ban Tổ chức Pháp hội niệm Phật

Thượng tọa Thích Thanh Phong, trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm, Trưởng ban Tổ chức Pháp hội bày tỏ niềm hoan hỷ khi tổ đình Vĩnh Nghiêm được cung đón chư tôn đức cùng đông đảo nam nữ Phật tử vân tập cộng tu, kiến tạo nên một đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh.

Thượng tọa chia sẻ tu Tịnh độ không chỉ để cầu vãng sanh sau khi xả bỏ báo thân. Mà quan trọng hơn, "vãng sanh" phải được thực hiện ngay trong từng sát-na hiện tại. "Chúng ta tu hành pháp môn Tịnh độ là để thanh tịnh hóa tự tâm và phải mang trí tuệ, sự định tĩnh đó áp dụng vào đời sống thực tại. Với người xuất gia, đó là sự yêu thương, sách tấn nhau trên bước đường tu học. Với hàng Phật tử tại gia, tu hành là làm tròn bổn phận trong gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, an lạc. Từ đó, dấn thân làm những việc ích đạo lợi đời, đem ánh sáng của Đức Phật soi rọi vào thế gian.", Thượng tọa Trưởng ban Tổ chức sách tấn.

Chư tôn đức tham dự

Đề cập đến cận tử nghiệp, Thượng tọa khuyến tấn đại chúng cần huân tập chánh niệm kiên cố trong đời sống hàng ngày để làm hành trang vững chắc. Khi tâm thức luôn gắn liền với danh hiệu Phật, lúc lâm chung hay đau ốm, hành giả sẽ không bị hoang mang, sợ hãi, dễ dàng nương nhờ sự hộ niệm của đại chúng và nguyện lực tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà.

Nhân đây, Thượng tọa Thích Thanh Phong cũng tán thán và tri ân công đức của Ban Hộ trì Tam bảo, Ban Tổ chức cùng toàn thể thiện nam tín nữ đã ngày đêm vất vả, tận tâm lo liệu hậu cần để kiến tạo nên pháp hội thù thắng.

Đại đức Thích Tịnh Hải chia sẻ về phương pháp niệm Phật

Sau lời phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Thanh Phong, đại chúng cũng đã lắng nghe pháp thoại về pháp môn niệm Phật do Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Trưởng ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM chia sẻ; và Đại đức Thích Tịnh Hải chia sẻ quyết nghi những câu hỏi về phương pháp niệm Phật hộ niệm cầu vãng sanh Tây phương Cực lạc.