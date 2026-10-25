Khai mạc Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 13

Nghi thức khai mạc Hội thi Olympic "Tầm nhìn xuyên thế kỷ" lần thứ 13 năm 2026.

Hội thi thu hút 66 đội, chia thành hai bảng. Trong đó, bảng A có 8 đội đến từ 4 đơn vị, dành cho sinh viên chính quy thuộc các ngành lý luận chính trị, lịch sử và một số ngành liên quan; bảng B có 58 đội đến từ 34 đơn vị, dành cho sinh viên là thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ hoặc yêu thích lý luận chính trị đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng.

Phát biểu tại hội thi, anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh chóng, chuyển đổi số và các luồng thông tin trên không gian mạng ngày càng đa dạng, đoàn viên, thanh niên, sinh viên cần chủ động học tập, rèn luyện tư duy phản biện, nâng cao khả năng phân tích, chọn lọc thông tin.

Việc học tập các môn khoa học Mác - Lênin, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ dừng ở ghi nhớ kiến thức mà còn giúp người trẻ hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, bồi dưỡng lý tưởng, niềm tin và biết vận dụng lý luận vào thực tiễn.

Sinh viên tham gia thi vòng loại cá nhân Hội thi “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần thứ 13 năm 2026 theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên máy tính.

Theo anh Nguyễn Đăng Khoa, số lượng đội tuyển tham gia năm nay thể hiện sự quan tâm của các cơ sở Đoàn, Hội và tinh thần chủ động, tích cực của đoàn viên, sinh viên trong học tập, nghiên cứu các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Hội thi tiếp tục góp phần lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hướng đến xây dựng thế hệ thanh niên Thành phố có tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên, sẵn sàng đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của Thành phố và đất nước.

Hội thi “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần thứ 13 tập trung vào 6 nhóm kiến thức trọng tâm, gồm: tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị; tình hình đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập, phát triển; lịch sử, văn hóa dân tộc và truyền thống học sinh, sinh viên; kiến thức pháp luật, ý thức công dân; vận dụng lý luận chính trị vào thực tiễn.

Sinh viên tham gia thi vòng loại cá nhân Hội thi “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần thứ 13 năm 2026 theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên máy tính.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào vòng loại theo hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính. Mỗi đội gồm 5 thành viên, được bố trí tại các phòng thi khác nhau, cùng trả lời 50 câu hỏi. Kết quả của các thành viên được tổng hợp để tính điểm đồng đội; thứ hạng được xác định dựa trên tổng điểm và tổng thời gian thi, làm căn cứ lựa chọn các đội vào vòng tiếp theo.

Tham gia hội thi, Trần Nguyễn Gia Bảo, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hội thi là sân chơi trí tuệ có ý nghĩa thiết thực, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, thể hiện kiến thức, năng lực tư duy và tinh thần sáng tạo. Đây cũng là cơ hội để thí sinh củng cố tri thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị và nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Ban tổ chức tri ân các đơn vị, cá nhân tham gia Hội thi Olympic "Tầm nhìn xuyên thế kỷ" năm 2026.

Bên cạnh phần thi đồng đội, vòng loại cá nhân được tổ chức trực tuyến trên hệ thống thi của Thành phố đến hết ngày 1/11/2026. Theo kế hoạch, vòng chung kết cá nhân và chung kết đồng đội bảng B diễn ra ngày 5/12; vòng chung kết bảng A và lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 6/12 tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thi “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” là sân chơi học thuật truyền thống của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần đổi mới phương thức giáo dục lý luận chính trị, thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; tạo môi trường để người trẻ củng cố kiến thức, rèn luyện tư duy và nâng cao khả năng vận dụng lý luận vào học tập, công tác, đời sống.