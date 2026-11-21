Các đại biểu dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ.

Các đại biểu cùng hướng về sự kiện khai mạc, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 là dịp những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, truyền thống được tiếp nối bằng những hình thức thể hiện mới, để các thế hệ cùng gặp gỡ, trải nghiệm và sẻ chia niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong không gian văn hóa Thủ đô, chúng ta có cơ hội gặp gỡ những nghệ nhân đang bền bỉ gìn giữ di sản, cảm nhận sức sống của những giá trị truyền thống và chứng kiến tinh thần sáng tạo của văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại. Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi trải nghiệm hôm nay có thể gieo thêm một tình yêu với Hà Nội, một niềm tự hào về văn hóa Việt Nam và một ý thức trách nhiệm đối với những giá trị mà cha ông đã trao truyền.

Từ ngày hội hôm nay, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi gia đình và mỗi người dân sẽ có thêm những hành động thiết thực để chăm lo cho văn hóa. Đó có thể là gìn giữ một nếp nhà, trao truyền một nghề truyền thống, nuôi dưỡng thói quen đọc sách, ứng xử tử tế nơi công cộng, quan tâm đến di sản và giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, phát biểu tại lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026.

“Với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô quyết tâm xây dựng Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Xứng đáng là trái tim của cả nước, là trung tâm văn hóa tiêu biểu của dân tộc”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Mở đầu chương trình khai mạc là đại cảnh “Trống hội Thăng Long”, tạo không khí sôi động, hào hùng, gợi nhắc chiều sâu lịch sử, văn hiến của vùng đất nghìn năm tuổi. Lễ khai mạc được xây dựng thành ba chương: “Từ thuở Thăng Long”, “Hà thành phồn hoa” và “Thủ đô hội nhập”.

Thông qua các hình thức trình diễn nghệ thuật và diễu hành, chương trình giới thiệu những giá trị văn hóa tiêu biểu gắn với lịch sử hình thành, phát triển của Thăng Long - Hà Nội. Qua đó, làm nổi bật sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo trong đời sống văn hóa hôm nay, đồng thời giới thiệu tới công chúng diện mạo phong phú của di sản Thủ đô.

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân và cộng đồng dân cư, những chủ thể đang gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản. Trong đó, tín ngưỡng thờ Tứ bất tử gồm Tản Viên Sơn Thánh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử và Thánh Mẫu Liễu Hạnh được giới thiệu, góp phần tái hiện những giá trị văn hóa, tín ngưỡng gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt.

Cùng với đó, chương trình giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật dân gian, trò diễn và nghề thủ công truyền thống tiêu biểu như ca trù, hát xẩm, chèo tàu Tổng Gối, múa bồng, cồng chiêng của người Mường, kéo co ngồi đền Trấn Vũ. Các làng nghề và sản phẩm thủ công đặc sắc cũng góp mặt với gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, áo dài Trạch Xá, tranh Hàng Trống.

Không chỉ tái hiện những giá trị văn hóa truyền thống, chương trình còn đặt di sản trong mối liên hệ với các hình thức biểu đạt sáng tạo của thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, đồng thời mở ra những cách thức mới trong quảng bá và phát huy giá trị văn hóa.

Thông qua Lễ khai mạc và chương trình diễu hành di sản, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô, ghi nhận vai trò của nghệ nhân và cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản. Đây cũng là dịp để các giá trị truyền thống hiện diện sinh động trong không gian đô thị, kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo, giàu bản sắc và hội nhập.

Âm vang trống hội Thăng Long tạo không khí hào hùng, mở màn chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Dòng chảy lịch sử và văn hóa Thăng Long - Hà Nội được tái hiện qua ba chương trình nghệ thuật: “Từ thuở Thăng Long”, “Hà thành phồn hoa” và “Thủ đô hội nhập”.

Dòng chảy lịch sử và văn hóa Thăng Long - Hà Nội được tái hiện qua những tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Sự hiện diện của các nghệ nhân và cộng đồng địa phương góp phần làm nên sức sống cho hành trình diễu hành di sản.

Các nghệ nhân giới thiệu những giá trị tín ngưỡng dân gian tiêu biểu trong đời sống văn hóa người Việt.

Khối diễu hành văn, nghệ sĩ Thủ đô.

Những làn điệu ca trù, hát xẩm, chèo cùng các điệu múa dân gian mang đến không gian trình diễn đậm đà bản sắc.

Trò chơi kéo co ngồi đền Trấn Vũ được giới thiệu như một nét sinh hoạt văn hóa dân gian đặc trưng của người dân Thủ đô.

Điệu múa "Con đĩ đánh bồng" làng Triều Khúc mang đến nét đặc sắc trong lễ khai mạc.

Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” rực rỡ sắc màu di sản.

Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế.

Sự giao thoa giữa di sản và sáng tạo trẻ mở thêm cách tiếp cận mới, giúp văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng.